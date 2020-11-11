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台灣虎航機上超狂新品亮相 推虎大位、鹽酥雞機上餐

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
台虎宣布將通出全新「虎大位(tiger plus)」，以及與台灣塩酥雞合作研發推出的「招牌無骨鹽酥雞鮮蔬套餐」。記者曹悅華／攝影
台虎宣布將通出全新「虎大位(tiger plus)」，以及與台灣塩酥雞合作研發推出的「招牌無骨鹽酥雞鮮蔬套餐」。記者曹悅華／攝影

台灣虎航今天舉辦機上新品發表會。台虎宣布將通出全新「虎大位(tiger plus)」，以及與台灣塩酥雞合作研發推出的「招牌無骨鹽酥雞鮮蔬套餐」，除了提供旅客更為舒適的座位選項外，還能夠在3萬英呎的高空中品嘗到最正宗的台味美食。鹽酥雞預計明年疫情趨緩後開放預訂。即起國內包機、類出國專機皆為虎大位，其餘航班則是每班機前兩排可選購虎大位。

台虎說，新推出虎大位，即是將A320客機的3-3排座位配置的中間座位，藉由擺放專門特別研發設計可拆卸式的間隔墊作為區隔，把原本的三個座位調整為兩個座位，以此延伸座椅的寬度。原先每個座椅的標準寬度為21英吋（約53公分），座椅深度為16英吋（約41公分）。推出後，把三個座位調整為兩個座位靈活設計，讓座椅寬度加大約至30英吋（約75公分），坐起來舒服又寬敞外，在防疫期間還能大幅避免與相鄰旅客肢體上的碰觸，降低感染機率。

台虎董事長陳漢銘表示，早在疫情爆發初期，就已經開始著手虎大位的設計，其發想概念，係參考國外的航空學者提出因應後疫情時代的客艙創新設計研究，其中一項利用航空認證材質而設計的人與人的分隔器，再藉由客艙內的空調導流及高效率的空氣濾清器(HEPA-Type)，以提升客艙內的整體防疫效果。虎大位採用符合航空器客艙內裝規範並通過我國民航局初始適航驗證法規要求，聯合國內航空產品的合格製造廠家，共同開發設計，為全球航空產業創舉之產品。

此外，台虎說，向來在機上餐強調展現出道地台灣味的台灣虎航，更是首度與位於大直、擁有40年歷史知名台灣塩酥雞創始店合作，研發推出招牌無骨鹽酥雞鮮蔬套餐，內容包括經典鹽酥雞、地瓜薯條、百頁豆腐、新鮮蔬菜等多種人氣炸物組合，讓旅客能夠在高空中品嘗到這道最受台灣人喜愛的吮指美味。由華膳空廚製作，添加店家招牌胡椒鹽，復刻美好滋味。

台虎說，虎大位及台灣塩酥雞黃金組合新機上商品，預計於台灣虎航未來航班開賣時於官網同步銷售；每航班的第一至第二排皆可升格為虎大位，旅客只要以加購價250元（單段）即可升級，除了能享有舒適的乘坐空間外，弧形的側面隔屏區隔出個人空間，提升隱私感，也拉大旅客間的社交距離，為旅客提供更加安心的飛航選擇。

為了完整呈現虎大位提升的搭乘舒適度及台灣塩酥雞的香酥美味，記者會現場除了原比例還原複製出台灣虎航客艙前方座椅區域，並以機上情境劇的方式，完美演繹虎大位與鹽酥雞這兩大主角。記者曹悅華／攝影
為了完整呈現虎大位提升的搭乘舒適度及台灣塩酥雞的香酥美味，記者會現場除了原比例還原複製出台灣虎航客艙前方座椅區域，並以機上情境劇的方式，完美演繹虎大位與鹽酥雞這兩大主角。記者曹悅華／攝影

台灣虎航

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