陳昊森、莫子儀帥穿西裝 金馬大合照時尚氣場藏不住

第57屆金馬獎頒獎頒獎典禮將於11月21日登場，金馬執委會日前在官方IG就曾曝光邀請了今年126位入圍者參與拍攝大合照的計畫，昨日由林炳存掌鏡的大合照公布，氣勢磅礡的照片讓人也更加期待頒獎典禮的到來。

今年許多入圍熱門電影都不約而同探討了同志議題，像是《刻在你心底的名字》、《親愛的房客》，兩部電影都吸引了許多影迷關注，主角們更是因為精彩的演出享有超高人氣。《刻在你心底的名字》陳昊森入圍了本屆金馬最佳新演員獎，而《親愛的房客》莫子儀則是入圍最佳男主角獎，兩人在大合照中也都換上西裝，展現好演技之外的時尚姿態。