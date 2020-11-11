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陳昊森、莫子儀帥穿西裝 金馬大合照時尚氣場藏不住

聯合報 / 記者吳曉涵/台北即時報導
陳昊森、莫子儀參與拍攝第57屆金馬獎宣傳照，換上帥氣西裝。圖／金馬執委會提供、摘自金馬獎IG
陳昊森、莫子儀參與拍攝第57屆金馬獎宣傳照，換上帥氣西裝。圖／金馬執委會提供、摘自金馬獎IG

第57屆金馬獎頒獎頒獎典禮將於11月21日登場，金馬執委會日前在官方IG就曾曝光邀請了今年126位入圍者參與拍攝大合照的計畫，昨日由林炳存掌鏡的大合照公布，氣勢磅礡的照片讓人也更加期待頒獎典禮的到來。

今年許多入圍熱門電影都不約而同探討了同志議題，像是《刻在你心底的名字》、《親愛的房客》，兩部電影都吸引了許多影迷關注，主角們更是因為精彩的演出享有超高人氣。《刻在你心底的名字》陳昊森入圍了本屆金馬最佳新演員獎，而《親愛的房客》莫子儀則是入圍最佳男主角獎，兩人在大合照中也都換上西裝，展現好演技之外的時尚姿態。

陳昊森當天穿的是義大利品牌Salvatore Ferragamo秋冬的黑色絲絨西裝，用絨布、蝴蝶領結帶出正式隆重感，不同於在電影中學生制服造型，看起來是不是更多了點成熟帥氣感呢？莫子儀穿的則是英國品牌Paul Smith的西裝，領帶上還有超可愛的圖樣，Paul Smith的俏皮品牌調性也讓在電影中憂鬱煩惱的他看起來更放鬆了一些。11月21日記得鎖定金馬頒獎典禮，屆時可以看到更多影人們的時尚造型喔！陳昊森當天也會跟人在高雄演出的盧廣仲現場連線合唱《刻在你心底的名字》主題曲《刻在我心底的名字》，真的是太期待了！

陳昊森(右一)穿著Salvatore Ferragamo秋冬絲絨西裝參與拍攝第57屆金馬獎宣傳照。圖／摘自金馬獎IG
陳昊森(右一)穿著Salvatore Ferragamo秋冬絲絨西裝參與拍攝第57屆金馬獎宣傳照。圖／摘自金馬獎IG
陳昊森穿著Salvatore Ferragamo秋冬絲絨西裝參與拍攝第57屆金馬獎宣傳照。圖／摘自金馬獎IG
陳昊森穿著Salvatore Ferragamo秋冬絲絨西裝參與拍攝第57屆金馬獎宣傳照。圖／摘自金馬獎IG
陳昊森穿的Salvatore Ferragamo秋冬絲絨西裝。圖／金馬執委會提供
陳昊森穿的Salvatore Ferragamo秋冬絲絨西裝。圖／金馬執委會提供
第57屆金馬獎入圍者大合照。圖／金馬執委會提供
第57屆金馬獎入圍者大合照。圖／金馬執委會提供
莫子儀(前排左二)穿著英國品牌Paul Smith的西裝拍攝金馬獎入圍者大合照。圖／金馬執委會提供
莫子儀(前排左二)穿著英國品牌Paul Smith的西裝拍攝金馬獎入圍者大合照。圖／金馬執委會提供

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