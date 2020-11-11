高圓圓、貝拉哈蒂德拎MK新包款 散發奢華冬日氣息

MICHAEL KORS以品牌發源地紐約為靈感，擷取Art Deco裝飾藝術的氣息，打造全新的Soho包款系列；義大利品牌Gianni Chiarini則是以動物紋為題，也運用視覺展現出都會的冬日華麗樣貌。

在紐約的高樓中，垂直、平行線交錯勾勒出工藝氛圍的方正線條，有著簡潔俐落的視覺效果，MICHAEL KORS的全新Soho系列包款靈感即來自紐約的Soho（蘇活）區，早期的Soho多半建造工廠，六○年代變身為藝術家們的工作室，Soho包款的絎縫工藝，正是呼應城市線條，也展現簡練藝術氛圍。包款選用小牛皮或是柔潤小羊皮，帶來柔軟奢華的觸感，品牌代言人高圓圓搭配率性簡單的丹寧穿搭、或是貝拉哈蒂德（Bella Hadid）以波希米亞印花洋裝配襯，都各自展現都會女子的自信；飽滿的酒紅色、焦糖咖啡、墨綠色等色調，也是揭開秋冬季的色彩。