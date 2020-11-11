雙11各限量10萬組！7-11行動隨時取「特大熱美式、特大熱拿鐵」1組特價1,111元

OPEN POINT App「行動隨時取」目前已養成百萬會員固定每個月添購日常所需，熱門囤購商品除了咖啡之外，無糖豆漿、無糖優酪乳、泡麵等也是搶購指標，其中節令專屬優惠活動更創下單日破10萬組的銷售佳績。OPEN POINT App「行動隨時取」即日起首度針對雙11、黑色星期五陸續推出2波7-ELEVEN CITY CAFE指定飲品優惠活動，組合下殺最低5折起，會員專屬優惠活動皆為限時、限量，搶好康要趁快！

即日起至11月12日OPEN POINT會員可以透過「行動隨時取」購買7-ELEVEN CITY CAFE特大杯熱美式咖啡一組（27杯）或特大杯熱拿鐵一組（22杯），皆為特價1,111元，各限量10萬組、每位會員限購2組；CITY PRIMA精品美式、精品拿鐵也首度限量推出買11杯送11杯優惠，多元組合最高單組現省990元，相當於5折。

迎接黑色星期五，11月13日至11月15日OPEN POINT會員於「行動隨時取」購買CITY CAFE卡布奇諾15杯限量特價500元，每組現省175元。