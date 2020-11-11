TAJEZZO潮包登台開賣、土屋鞄製造所耶誕限定包款回歸

在歐美及日本地區銷售皆獲得熱烈回響的TAJEZZO智能背包，以優化款式登台開賣，具備防潑水、防油污、減震、耐用及人工學設計的特色。而往年土屋鞄製造所都會因應耶誕節，推出新色經典包款，今年也不例外，打造了夜幕黑、初曙紅色，既有過節氛圍，又透著溫暖氣息。

TAJEZZO引進台灣的包款包含POLY系列Leo智能背包、NINJA系列Sagitta斜背包、雙肩包及腰包、ARCH系列Apus後背包、CUBE系列風Norma後背包。其中POLY系列Leo智能背包，擁有菱形外觀設計，符合人體工學的背負設計，內裝智慧分層有效置物，同時是一款聲光結合的智能裝備，內建專業級環繞重低音音響、LED感應燈組模式、免持聽筒功能，只須開啟手機藍芽連線，LED感應燈組即可因應不同場合及狀態來做變化。另一款CUBE系列Norma後背包，外殼簡約的矩形平面，人體工學背負設計，舒適輕盈。

今年耶誕節，土屋鞄製造所，以「時間的記憶 Shape of Time」為題，讓經典系列Tone OILNUME包款，浸染出夜空的溫暖色調「夜幕黑色」；「初曙紅色」則演繹著清晨日光升起的泛紅光暈，兩種顏色的沉穩氣質，不論男女都能輕鬆駕馭，在這個聖誕節增添整體造型的亮點。系列商品從後背包、斜背包到皮夾、零錢包等皮革小物都做了限定色，不論是要在年末為自己留一個紀念，或是將祝福轉化為贈禮，都是相當合適的選擇。

土屋鞄製造所Tone OILNUME夜幕黑後背包27,092元。圖／土屋鞄製造所提供