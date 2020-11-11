中國附醫文史館揭牌 未來願景：醫生動、病人不動

中國醫藥大學附設醫院40周年慶，上午為時光迴廊文史館揭牌。院長周德陽說，未來要向美國梅約醫學中心（Mayo Clinic）學習，打造以病人為中心的友善醫院，成為台灣的梅約醫院。

醫院的資深醫護人員上午齊聚一堂，還有在該院出生的小寶寶也回來，一起趁著時光迴廊文史館揭牌為醫院過生日，並由院長周德陽帶領著大家一起唱生日快樂歌、切4層高的大蛋糕。

周德陽說，中國附醫40年前僅100多人，現已成為除了總院外，還有14個醫療體系、1萬多人的醫學重鎮，而這些過往都可以在時光迴廊文史館裡呈現。

他說，梅約醫學中心最值得學習的是「醫生動、病人不動」也就是以病人為中心，醫生配合病人做一站式的整合醫療，例如乳房外科可以馬上做超音波和切片，且旁邊就是整型外科；病人不必再在醫院裡四處詢問、奔走。

另外，未來醫院也將朝人工智慧、精準醫療發展，著手新一階段的醫療服務變革。