聯名麻將太想要！虎牌啤酒搶攻宅經濟 天冷集點換潮物

天氣逐漸轉涼，室內活動誘因大增，除了吃火鍋、追劇，三五好友相聚進行一場「方城之戰」，考驗記憶力又活絡大腦運作。虎牌啤酒推出「大三元」好禮：潮虎麻將、虎嘯藍芽喇叭和雙虎對杯，限量設計、只換不賣，同時搶攻天冷時分的宅經濟市場。

能夠享受暢快敲杯快感的「雙虎對杯組」需要10點兌換，想要擁有歡樂背景音效？「虎嘯藍芽喇叭」，為日常生活或派對播放曼妙音樂添增活力氣氛、點數需30點可得；而擁有簡易籌碼、特製外盒的「潮虎麻將」則能和朋友或家人一同進行一場方城之戰、同時防止腦力衰退。

虎牌冰釀啤酒以獨特「-1°C冰釀過濾」工序造就清爽的風味，沁涼、不苦的順飲口感成為風味特色。凡於指定通路購買虎牌啤酒或虎牌冰釀啤酒滿80元即可獲得一點，登錄發票後便可進行累積點數與獎品兌換，活動期間則由即日起至2021年1月31日止，已兌換完畢的點數不得重複使用，同時兌換商品則無次數上限，三種獎品數量有限、只換不賣。2021的農曆春節如何歡樂過冬？虎牌「大三元」潮周邊，現在已可開始醞釀年節氣氛。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康