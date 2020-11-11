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酒精度63.3%！高原騎士推出首款原桶強度威士忌

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
「高原騎士Cask Strength Release No.1」直接從木桶中提取，保留了最多的原始風味。圖／Highland Park提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「高原騎士Cask Strength Release No.1」直接從木桶中提取，保留了最多的原始風味。圖／Highland Park提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

來自位於北緯59度蘇格蘭奧克尼群島（Orkney Islands）、創立於1798年的高原騎士（Highland Park）酒廠，推出全新「Cask Strength Edition單一麥芽威士忌系列」的首款原桶強度威士忌——「高原騎士Cask Strength Release No.1」。

什麼是原桶強度（Cask Strength）？大部分威士忌在裝瓶前，都會加水稀釋，令酒精濃度降低至釀酒師的設定，經常是40%至43%；而「Cask Strength」指的是不加水稀釋，直接裝瓶，維持酒液在橡木桶中的酒精度，酒精濃度大多介於50～60%左右，是許多資深老饕的最愛。

高原騎士推出的這支首款原桶強度威士忌，由數十個原桶的原酒調和而成，直接從木桶中提取，維持了原來在橡木桶中的酒精濃度，在入瓶前只進行了輕微的過濾，所以保持了最多的原始風味。

「高原騎士Cask Strength Release No.1」的色澤呈現亮金色，充滿石楠蜜和肉荳蔻的香氣，入口有太妃糖、煙燻木香和柑橘的味道，並帶有泥煤煙燻味的餘韻。雖然酒精度高達63.3%，但入口前沒有嗆喉的刺激感，令人印象深刻。

這次推出的「高原騎士Cask Strength Release No.1」，對高原騎士來說只是「牛刀小試」，未來高原騎士將針對全新的「Cask Strength Edition單一麥芽威士忌系列」，推出更多原桶強度新酒款，展現品牌中來自維京人傳統的剽悍精神。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

位於奧克尼群島的高原騎士酒廠，創立於1798年。記者／高婉珮攝影。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
位於奧克尼群島的高原騎士酒廠，創立於1798年。記者／高婉珮攝影。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「高原騎士Cask Strength Release No.1」，酒精濃度63.3%。圖／Highland Park提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「高原騎士Cask Strength Release No.1」，酒精濃度63.3%。圖／Highland Park提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
高原騎士推出全新「Cask Strength Edition單一麥芽威士忌系列」的首款原桶強度威士忌——「高原騎士Cask Strength Release No.1」。圖／Highland Park提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
高原騎士推出全新「Cask Strength Edition單一麥芽威士忌系列」的首款原桶強度威士忌——「高原騎士Cask Strength Release No.1」。圖／Highland Park提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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