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不想上班！GUCCI假日禮讚廣告 在辦公室開復古派對

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
模特兒化身上班族，穿著用最新系列GUCCI服飾搭出的九○年代流行造型，合作把辦公室布置出派對氛圍。圖／GUCCI提供
模特兒化身上班族，穿著用最新系列GUCCI服飾搭出的九○年代流行造型，合作把辦公室布置出派對氛圍。圖／GUCCI提供

向來偏好復古「創舊」風的GUCCI又有全新力作，推出今年Gift Giving假日禮讚形象廣告！這次帶著大家回到1994年，鏡頭中記錄著上班族期待著派對的心情和一場溫馨的聚會，超強感染力讓人看完也能有放鬆好心情。

在品牌創意總監Alessandro Michele構思之下，Gift Giving假日禮讚形象廣告以模特兒化身的上班族為主角，他們穿著用最新系列GUCCI服飾搭出的九○年代流行造型，合作把辦公室布置出派對氛圍。邊看手表邊敲著螢幕還是很大台的電腦鍵盤、反覆翻著邀請卡、興奮地登出電腦作業程式，等待、迎接派對的心情展露無疑。原本單調沉悶的辦公室變身霓虹燈壟罩的舞池，Yazoo演唱的《Only You》作為背景音樂，瀰漫著溫馨浪漫的氣息。而GUCCI也以此廣告作為靈感，在GUCCI APP應用程式上推出控制辦公室職員跳康加（Conga）舞的遊戲。

今年Gift Giving假日禮讚系列商品也曝光，服裝、飾品和配件一應具全，當中有用閃閃亮片或是羊毛織花布料打造的不同尺寸、款式的GG Marmont系列包款，在一些女裝拖鞋和便鞋、Tennis 1977運動鞋、髮帶、貝蕾帽等單品上也都可以見到亮片元素，充滿派對的歡愉感。

此外，嶄新的包裝也同步登場，紙袋和禮盒、米色薄紙都壓印綠色花紋，包含天然原色的防塵袋和西裝袋，皆印上黑色GUCCI Logo，而且所有紙張和卡紙均採購自永續管理的森林，不經塗層加工以確保可完全回收再造。全新購物袋的提繩由100%再造聚酯纖維製成，並以打結固定於袋口以避免使用黏合劑。衣物袋及防塵袋用再生棉和再造聚酯纖維混紡而成，黑色羅緞飾帶選用100%有機棉，而衣架則以再造聚苯乙烯製成，全部細節都依循著品牌友善環境整體政策。

GG Logo單排釦外套，13萬元。圖／GUCCI提供
GG Logo單排釦外套，13萬元。圖／GUCCI提供
Horsebit千鳥格紋毛毛拖鞋，26,700元。圖／GUCCI提供
Horsebit千鳥格紋毛毛拖鞋，26,700元。圖／GUCCI提供
GUCCI推出今年Gift Giving假日禮讚形象廣告，帶著大家回到1994年。圖／GUCCI提供
GUCCI推出今年Gift Giving假日禮讚形象廣告，帶著大家回到1994年。圖／GUCCI提供
嶄新的包裝也同步登場，紙袋和禮盒、米色薄紙都壓印綠色花紋，許多細節都依循著品牌友善環境整體政策。圖／GUCCI提供
嶄新的包裝也同步登場，紙袋和禮盒、米色薄紙都壓印綠色花紋，許多細節都依循著品牌友善環境整體政策。圖／GUCCI提供
GUCCI推出今年Gift Giving假日禮讚形象廣告，帶著大家回到1994年。圖／GUCCI提供
GUCCI推出今年Gift Giving假日禮讚形象廣告，帶著大家回到1994年。圖／GUCCI提供
Gift Giving假日禮讚系列商品也曝光，可以見到許多亮片元素。圖／GUCCI提供
Gift Giving假日禮讚系列商品也曝光，可以見到許多亮片元素。圖／GUCCI提供
GUCCI也以此廣告作為靈感，在GUCCI APP應用程式上推出控制辦公室職員跳康加（Conga）舞的遊戲。圖／GUCCI提供
GUCCI也以此廣告作為靈感，在GUCCI APP應用程式上推出控制辦公室職員跳康加（Conga）舞的遊戲。圖／GUCCI提供
GUCCI推出今年Gift Giving假日禮讚形象廣告，帶著大家回到1994年。圖／GUCCI提供
GUCCI推出今年Gift Giving假日禮讚形象廣告，帶著大家回到1994年。圖／GUCCI提供
GG Marmont系列珍珠袖扣，13,600元。圖／GUCCI提供
GG Marmont系列珍珠袖扣，13,600元。圖／GUCCI提供
Gift Giving假日禮讚系列商品也曝光，可以見到許多亮片元素。圖／GUCCI提供
Gift Giving假日禮讚系列商品也曝光，可以見到許多亮片元素。圖／GUCCI提供
GG Logo 亮片涼鞋，28,300元。圖／GUCCI提供
GG Logo 亮片涼鞋，28,300元。圖／GUCCI提供
GUCCI也以此廣告作為靈感，在GUCCI APP應用程式上推出控制辦公室職員跳康加（Conga）舞的遊戲。圖／GUCCI提供
GUCCI也以此廣告作為靈感，在GUCCI APP應用程式上推出控制辦公室職員跳康加（Conga）舞的遊戲。圖／GUCCI提供
GUCCI推出今年Gift Giving假日禮讚形象廣告，帶著大家回到1994年。圖／GUCCI提供
GUCCI推出今年Gift Giving假日禮讚形象廣告，帶著大家回到1994年。圖／GUCCI提供
Interlocking G 千鳥格紋肩背包，66,900元。圖／GUCCI提供
Interlocking G 千鳥格紋肩背包，66,900元。圖／GUCCI提供
GG Marmont銀色亮片迷你肩背包，82,000元。圖／GUCCI提供
GG Marmont銀色亮片迷你肩背包，82,000元。圖／GUCCI提供
模特兒化身上班族，穿著用最新系列GUCCI服飾搭出的九○年代流行造型，合作把辦公室布置出派對氛圍。圖／GUCCI提供
模特兒化身上班族，穿著用最新系列GUCCI服飾搭出的九○年代流行造型，合作把辦公室布置出派對氛圍。圖／GUCCI提供
粉色印花長洋裝，84,000元。圖／GUCCI提供
粉色印花長洋裝，84,000元。圖／GUCCI提供
模特兒化身上班族，穿著用最新系列GUCCI服飾搭出的九○年代流行造型，合作把辦公室布置出派對氛圍。圖／GUCCI提供
模特兒化身上班族，穿著用最新系列GUCCI服飾搭出的九○年代流行造型，合作把辦公室布置出派對氛圍。圖／GUCCI提供
羊毛織花布料展現冬日中的溫暖氣息。圖／GUCCI提供
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派對 廣告 上班族

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