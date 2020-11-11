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不想上班！GUCCI假日禮讚廣告 在辦公室開復古派對
向來偏好復古「創舊」風的GUCCI又有全新力作，推出今年Gift Giving假日禮讚形象廣告！這次帶著大家回到1994年，鏡頭中記錄著上班族期待著派對的心情和一場溫馨的聚會，超強感染力讓人看完也能有放鬆好心情。
在品牌創意總監Alessandro Michele構思之下，Gift Giving假日禮讚形象廣告以模特兒化身的上班族為主角，他們穿著用最新系列GUCCI服飾搭出的九○年代流行造型，合作把辦公室布置出派對氛圍。邊看手表邊敲著螢幕還是很大台的電腦鍵盤、反覆翻著邀請卡、興奮地登出電腦作業程式，等待、迎接派對的心情展露無疑。原本單調沉悶的辦公室變身霓虹燈壟罩的舞池，Yazoo演唱的《Only You》作為背景音樂，瀰漫著溫馨浪漫的氣息。而GUCCI也以此廣告作為靈感，在GUCCI APP應用程式上推出控制辦公室職員跳康加（Conga）舞的遊戲。
今年Gift Giving假日禮讚系列商品也曝光，服裝、飾品和配件一應具全，當中有用閃閃亮片或是羊毛織花布料打造的不同尺寸、款式的GG Marmont系列包款，在一些女裝拖鞋和便鞋、Tennis 1977運動鞋、髮帶、貝蕾帽等單品上也都可以見到亮片元素，充滿派對的歡愉感。
此外，嶄新的包裝也同步登場，紙袋和禮盒、米色薄紙都壓印綠色花紋，包含天然原色的防塵袋和西裝袋，皆印上黑色GUCCI Logo，而且所有紙張和卡紙均採購自永續管理的森林，不經塗層加工以確保可完全回收再造。全新購物袋的提繩由100%再造聚酯纖維製成，並以打結固定於袋口以避免使用黏合劑。衣物袋及防塵袋用再生棉和再造聚酯纖維混紡而成，黑色羅緞飾帶選用100%有機棉，而衣架則以再造聚苯乙烯製成，全部細節都依循著品牌友善環境整體政策。
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