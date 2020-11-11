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四神湯上桌 南僑小廚師推新口味搶雙11商機

聯合報 / 記者林海／台北即時報導
南僑小廚師推出新口味「四神排骨豬肚麵」。圖為南僑會長陳飛龍。記者林海／攝影
南僑小廚師推出新口味「四神排骨豬肚麵」。圖為南僑會長陳飛龍。記者林海／攝影

南僑（1702）慢食麵「小廚師」系列發表新口味「四神排骨豬肚麵」，今（11）日限量上市，搶搭雙11商機，每碗售價198元，首批限量推出4800碗，在點水樓餐廳、寶萊納餐廳、小廚師官網及部份電商平台銷售。

除推出「四神排骨豬肚麵」外，南僑旗下餐飲通路點水樓也推出「四臣湯」新菜色。南僑會長陳飛龍表示，這次點水樓推出「四臣湯」以及小廚師系列推出「四神排骨豬肚麵」，食材都對身體具有排去濕氣效果，也搭上養生概念。

陳飛龍認為，有機會把真正好吃的四神湯介紹給大家，是一件好事，因此希望將點水樓的「四臣湯」及小廚師的「四神排骨豬肚麵」介紹給消費者，同時也讓消費者免去冗長繁瑣的處理時間及手法，簡單輕鬆就可在餐廳或家中享用這道美食。

「四神排骨豬肚麵」也是南僑慢食麵「小廚師」從泰國重返台灣市場5年來推出的第8種口味，首波限量4800碗，第二波預計12月推出9000碗，等於今年底前總共將推出約13800碗「四神排骨豬肚麵」。

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