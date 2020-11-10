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反抗購物節折扣戰 全台40家獨立書店響應1111歇業潮

聯合報 / 記者陳宛茜／ 台北即時報導
多家獨立書店在臉書粉絲團以黑底白字PO文「本書店將於11/11歇業」。圖片取自有河書店臉書
多家獨立書店在臉書粉絲團以黑底白字PO文「本書店將於11/11歇業」。圖片取自有河書店臉書

明天是雙11購物節，近40家獨立書店卻選在這一天閉門休息一天。為了抗議網路書店、電商平台推出降價促銷活動，這些書店串聯響應「#1111書店歇業潮」，在臉書粉絲團以黑底白字PO文「本書店將於11/11歇業」，並標記「#建請文化部推動實施新書售價規範」等文字。此一售價規範是限制新書在一定時間內所能打的折扣，避免小型書店成為折扣戰的犧牲者。

截至今晚11時為止，響應「#1111書店歇業潮」的獨立書店逾40家，遍布全台。包括有河書店、青鳥書店、掀冊店、好好生活書店、仰望書房、瑯嬛書屋、青鳥書店、紅氣球書屋、三餘書店、瓦當人文書屋、起點書房等。

甫於8月重生的獨立書店「有河書店」，今晚在臉書貼文宣布明天(11月11日)歇業一天，但會在當天晚上7時半舉辦書業座談「折扣戰又要開始了嗎？台灣書業的產業結構分析」，並由友善書業合作社提供直播。

有河書店老闆詹正德在臉書指出，近日有電商在網路以「1111購物節」為名祭出超低折扣售書，「對於已經長年被折扣戰摧折斲傷的台灣書業而言，此舉無異雪上加霜」。他表示，昨天已有松鼠出版社不願支持此一促銷，將從此一電商撤架，今起多家獨立書店透過紅氣球書屋串聯，決定以「共同歇業」的行動表達沉痛呼籲，希望讀者及社會大眾在面對電商的低價促銷行動時，能思考一下此舉對書業的傷害性。

三餘書店則在臉書上表示，「網路上的資本通路透過出版品折扣不停消費文化產業，當一本書六六折也要開始變成常態，當新書的網路售價還比書店的進書成本還低，當我們看著那遙遙無期的折扣戰車尾燈，有什麼比這更讓堅持賣書的實體書店還心寒」，擔心如果最終大家只能在網路上買到書，「我們也只能熄燈後鞠躬下台。」三餘書店也呼籲讀者在書店不開門的時間可聽三餘的PODCAST節目，「我們相信這也是實體書店不同的地方。」

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