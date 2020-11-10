百達翡麗首枚大自鳴腕表6301P 線上首度面世

百達翡麗（Patek Philippe）今（11月10）日首度透過網路全球同步發表今年度全新的腕表創作：編號6301P-001，備有大小自鳴、三問報時、以及跳秒顯示功能，是百達翡麗180餘年以來第一枚具備大自鳴功能的腕表。而此次也是品牌首度透過線上影音型態向全球同時發表新品，除了詳細的機芯技術解說，同時也透過影片，帶著全球媒體一起到日內瓦Plan-les-Ouates參觀全新啟用的恢宏廠房，將品牌原本散落於日內瓦地區的各部門與工作坊匯聚於同一屋簷下。

以清脆的報時聲響展開的這段線上全球新品發表會，無疑簡練地直接點明主題：編號6301P-001的大自鳴腕表。品牌表示這枚腕表的創作脫胎自2014年時為歡慶品牌創立175週年而推出的編號5175大師報時腕表（Grandmaster Chime），其研發可以說是同樣在2007年時就開始著手。新作僅保留大師報時腕表5種報時功能中的3種：大小自鳴與三問。原本的大師報時腕表採雙面設計，這次則可從表背欣賞到機芯打簧的過程。6點跳秒小秒盤則是嶄新的視覺特色，是首次有鳴表同時具備這項功能，是同樣受到175周年作品編號5275跳時自鳴腕表（Chiming Jump Hour）的啟發。

簡潔流暢的表殼造型源自編號5370雙秒追針計時碼表、以鉑金打造，配黑色大明火琺瑯面盤，寶璣數字時標、柳葉指針均以18k白金打造，具有中央時、分指示，以及6點鐘位置的跳秒顯示小秒盤。腕表表冠第一段順時鐘或逆時鐘方向轉動，可分別為走時與報時功能上鍊，9點鐘位置的動力時存顯示走時動力，最高可達72小時；3鐘方向的動力儲存顯示的是報時的動力，最高可達24小時。表冠拉出第二段則可調校時間；按下表冠上的按把則可啟動三問報時。

巧妙的機制則在6點鐘的滑動桿開關，可選取打簧報時模式：中間為大自鳴模式（每一刻打簧報上小時數與刻數），往左啟動小自鳴模式（報過整點時數後，每一刻鐘僅打簧報上刻數，不再重複報上小時數目），或是往右則啟動靜音模式。這也是源自大師報時腕表的兩項專利裝置，透過單一開關就可以切換三種不同功能，而且在「靜音」模式下能完全阻隔大自鳴裝置，減少動力無謂的消耗。

品牌研發部主管Philip Barat在影片中表示，在2007年開始為175週年開始構思創作大師報時腕表時，就已經就已經想到應該要持續發展出一系列的報時鳴表，就像1989年歡慶150週年時所推出的自動上鍊世界時區三問機芯R27一樣，如今從R27延伸出的三問機芯仍是市場主力。他也表示，系列機芯的研發都已經在進行中，未來數年中將會陸續發表。

而Philip Barat也提到，編號6301的挑戰，反而出現在一個意外的地方：6點鐘跳秒小秒盤。雖然在2007年開始大自鳴機芯研發時就有想到因為編號5175大師報時腕表沒有秒針顯示，所以想要在表盤上加入一個傳承品牌精神的小秒盤，但是到了三、四年前才真正開始著手，「雖然有更容易的方式，但我們秉持製表師的精神選擇了擁抱挑戰。」團隊從編號5275 Chiming Jump Hour腕表的四項專利中取得靈感，由齒輪組與釋放槓桿操控，以矽材質打造的槓桿每秒瞬間釋放齒輪組，以便調節與控制動力消耗。