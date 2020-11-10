快訊

獨／金馬影后嘆得獎世界變了樣 謝盈萱淚訴730天的巨變

百達翡麗首枚大自鳴腕表6301P 線上首度面世

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
百達翡麗首次推出編號6301P的大自鳴腕表，價格電洽。圖／百達翡麗提供
百達翡麗首次推出編號6301P的大自鳴腕表，價格電洽。圖／百達翡麗提供

百達翡麗（Patek Philippe）今（11月10）日首度透過網路全球同步發表今年度全新的腕表創作：編號6301P-001，備有大小自鳴、三問報時、以及跳秒顯示功能，是百達翡麗180餘年以來第一枚具備大自鳴功能的腕表。而此次也是品牌首度透過線上影音型態向全球同時發表新品，除了詳細的機芯技術解說，同時也透過影片，帶著全球媒體一起到日內瓦Plan-les-Ouates參觀全新啟用的恢宏廠房，將品牌原本散落於日內瓦地區的各部門與工作坊匯聚於同一屋簷下。

以清脆的報時聲響展開的這段線上全球新品發表會，無疑簡練地直接點明主題：編號6301P-001的大自鳴腕表。品牌表示這枚腕表的創作脫胎自2014年時為歡慶品牌創立175週年而推出的編號5175大師報時腕表（Grandmaster Chime），其研發可以說是同樣在2007年時就開始著手。新作僅保留大師報時腕表5種報時功能中的3種：大小自鳴與三問。原本的大師報時腕表採雙面設計，這次則可從表背欣賞到機芯打簧的過程。6點跳秒小秒盤則是嶄新的視覺特色，是首次有鳴表同時具備這項功能，是同樣受到175周年作品編號5275跳時自鳴腕表（Chiming Jump Hour）的啟發。

簡潔流暢的表殼造型源自編號5370雙秒追針計時碼表、以鉑金打造，配黑色大明火琺瑯面盤，寶璣數字時標、柳葉指針均以18k白金打造，具有中央時、分指示，以及6點鐘位置的跳秒顯示小秒盤。腕表表冠第一段順時鐘或逆時鐘方向轉動，可分別為走時與報時功能上鍊，9點鐘位置的動力時存顯示走時動力，最高可達72小時；3鐘方向的動力儲存顯示的是報時的動力，最高可達24小時。表冠拉出第二段則可調校時間；按下表冠上的按把則可啟動三問報時。

巧妙的機制則在6點鐘的滑動桿開關，可選取打簧報時模式：中間為大自鳴模式（每一刻打簧報上小時數與刻數），往左啟動小自鳴模式（報過整點時數後，每一刻鐘僅打簧報上刻數，不再重複報上小時數目），或是往右則啟動靜音模式。這也是源自大師報時腕表的兩項專利裝置，透過單一開關就可以切換三種不同功能，而且在「靜音」模式下能完全阻隔大自鳴裝置，減少動力無謂的消耗。

品牌研發部主管Philip Barat在影片中表示，在2007年開始為175週年開始構思創作大師報時腕表時，就已經就已經想到應該要持續發展出一系列的報時鳴表，就像1989年歡慶150週年時所推出的自動上鍊世界時區三問機芯R27一樣，如今從R27延伸出的三問機芯仍是市場主力。他也表示，系列機芯的研發都已經在進行中，未來數年中將會陸續發表。

而Philip Barat也提到，編號6301的挑戰，反而出現在一個意外的地方：6點鐘跳秒小秒盤。雖然在2007年開始大自鳴機芯研發時就有想到因為編號5175大師報時腕表沒有秒針顯示，所以想要在表盤上加入一個傳承品牌精神的小秒盤，但是到了三、四年前才真正開始著手，「雖然有更容易的方式，但我們秉持製表師的精神選擇了擁抱挑戰。」團隊從編號5275 Chiming Jump Hour腕表的四項專利中取得靈感，由齒輪組與釋放槓桿操控，以矽材質打造的槓桿每秒瞬間釋放齒輪組，以便調節與控制動力消耗。

品牌高級製表部門的主管Didier Faoro也特別說明，為了這枚腕表，高級製表部門更成立一組專屬的團隊，團隊中每一位製表師都需要擁有至少5年製作組裝三問表的經驗，這些製表師更經過半年的訓練才能開始投入編號6301P大自明腕表的製作生產，可見其困難程度與品牌的嚴謹要求。

百達翡麗編號6301P的大自鳴腕表柳葉造型指針具有夜光功能。圖／百達翡麗提供
百達翡麗編號6301P的大自鳴腕表柳葉造型指針具有夜光功能。圖／百達翡麗提供
百達翡麗編號6301P的大自鳴腕表，如同所有百達翡麗鉑金表款一樣鑲嵌鑽石，這次位置在12點鐘方向的表殼側面。圖／百達翡麗提供
百達翡麗編號6301P的大自鳴腕表，如同所有百達翡麗鉑金表款一樣鑲嵌鑽石，這次位置在12點鐘方向的表殼側面。圖／百達翡麗提供
百達翡麗編號6301P的大自鳴腕表表殼側身緞面拋光與表殼亮面拋光交錯，細節光影精緻。圖／百達翡麗提供
百達翡麗編號6301P的大自鳴腕表表殼側身緞面拋光與表殼亮面拋光交錯，細節光影精緻。圖／百達翡麗提供
百達翡麗編號6301P的大自鳴腕表，透明表背可以欣賞打簧機制的運作。圖／百達翡麗提供
百達翡麗編號6301P的大自鳴腕表，透明表背可以欣賞打簧機制的運作。圖／百達翡麗提供
百達翡麗首次推出編號6301P的大自鳴腕表，價格電洽。圖／百達翡麗提供
百達翡麗首次推出編號6301P的大自鳴腕表，價格電洽。圖／百達翡麗提供
百達翡麗編號6301P的大自鳴腕表，表面6點鐘位置的跳秒小秒盤是研發過程中最具難度的。圖／百達翡麗提供
百達翡麗編號6301P的大自鳴腕表，表面6點鐘位置的跳秒小秒盤是研發過程中最具難度的。圖／百達翡麗提供
百達翡麗編號6301P的大自鳴腕表6點鐘的滑動桿開關可選擇不同的報時模式。圖／百達翡麗提供
百達翡麗編號6301P的大自鳴腕表6點鐘的滑動桿開關可選擇不同的報時模式。圖／百達翡麗提供
百達翡麗編號6301P的大自鳴腕表，透明表背可以欣賞打簧機制的運作。圖／百達翡麗提供
百達翡麗編號6301P的大自鳴腕表，透明表背可以欣賞打簧機制的運作。圖／百達翡麗提供
百達翡麗2014年時歡慶品牌創立175週年，推出的編號5175R大師報時腕表（Grandmaster Chime）是品牌首款雙面腕表，具有大小自鳴、三問、鬧鐘報時、日期鳴報等各種報時打簧功能。圖／百達翡麗提供
百達翡麗2014年時歡慶品牌創立175週年，推出的編號5175R大師報時腕表（Grandmaster Chime）是品牌首款雙面腕表，具有大小自鳴、三問、鬧鐘報時、日期鳴報等各種報時打簧功能。圖／百達翡麗提供
百達翡麗2014年時歡慶品牌創立175週年，推出的編號5275P跳時自鳴腕表（Chiming Jump Hour）專利的跳秒裝置也應用到全新編號6301P的大自鳴腕表上。圖／百達翡麗提供
百達翡麗2014年時歡慶品牌創立175週年，推出的編號5275P跳時自鳴腕表（Chiming Jump Hour）專利的跳秒裝置也應用到全新編號6301P的大自鳴腕表上。圖／百達翡麗提供
百達翡麗編號6301P的大自鳴腕表表殼造型靈感來自編號5370雙秒追針計時碼表。圖／百達翡麗提供
百達翡麗編號6301P的大自鳴腕表表殼造型靈感來自編號5370雙秒追針計時碼表。圖／百達翡麗提供

腕表 品牌 專利

延伸閱讀

Fendi IShine全新風貌 亮面漆皮表帶對比珍珠母貝超美

ESG當道 雅典表漁網再製表帶、百年靈瘦身表盒 永續有感

蕭邦2020 Mille Miglia聯名限量表 再現義式復古優雅

心跳的瞬間！康斯登新款Ladies Automatic腕表 分秒浪漫

相關新聞

MUJI無印良品開賣防災包 限量日本防災手帕只送不賣

跟台灣一樣，日本也常面臨地震、颱風問題，日本人家中更是常備避難包，裡面放著乾糧食品、防災用品、急救物品等。

「濕敷」保養當道！3種化妝水不適合濕敷 太稠要注意

喜愛保養的女孩們都知道，對於肌膚有利，又能膚質透亮的方式，不外乎就是「加強保濕」。很多時候偷懶幾天不用面膜時，會用化妝水...

雙11電商最後加碼！iPhone 12限量特價、國旅抽獎助攻

明天就是雙11，許多人已經開出自己心目中剁手必買的清單，電商平台也紛紛推出最後加碼，除了折扣下殺、整點限量特賣之外，就屬...

環球購物中心搶進雙11 每日11元限搶價再抽iPhone 12

迎戰雙11，Global Mall環球購物中心線上線下同步祭出雙11優惠，線上購物首度推出雙11促銷，包括購物不限金額即...

限量3萬盒！萊爾富11月12日再推「丹寧藍」炫彩醫療口罩

萊爾富的限量炫彩醫療口罩又來了！繼推出舒適又時尚的牛仔系列「丹寧牛仔玫瑰粉」、「丹寧牛仔金屬藍」、「丹寧牛仔隕石黑」醫療...

SOGO周年慶突圍關鍵 買氣拚出三年來最高峰

百貨業真的是看天吃飯，「周年慶要好，要看天氣、景氣與人氣，加上今年買氣留在國內，這就是今年SOGO周年慶爆發的關鍵，且業...

雙11飄出咖啡香 Nespresso咖啡機挑戰年度最低價

雙11網購盛事即將進入最高潮，犒賞自己當然也不能錯過品嚐一杯好咖啡！Nespresso今年首度推出咖啡倒數月曆，特殊的梯...

「21萬瓶」上架立即秒殺！85℃海鹽咖啡 韓國賣到缺貨

85℃的招牌海鹽咖啡，在韓國也掀起熱潮。85℃與韓國CU超商合作開發的海鹽咖啡利樂包，9/18在韓國正式上架，售價韓幣2...

雙11達美樂外帶小披薩「111元」 限時快閃最高省168元

達美樂將於雙11當天舉辦快閃活動，外帶小披薩1個只要111元(9吋，約53折，最高可省168元)，共有14種口味可選擇。...

「六福客棧」不打烊 經典名菜7-11、全聯買得到

六福旅遊集團看好每年台灣冷凍與冷藏調理食品銷售總額超過460億元，決定將飯店美味化做在家就能輕鬆品嘗的冷凍料理。繼與台灣...

台新攜龐畢度進偏鄉 帶孩子學藝術

台新銀行攜手聯合數位文創將國際級美學教育帶入偏鄉，今（10）日於台東池上鄉福原國小舉辦由巴黎龐畢度中心所規劃的「哇！馬戲團」行動藝術課。福原國小校長林宜茂表示，期待這份藝術教育計劃能持續在台灣發酵，讓偏鄉的孩子們，也能擁有翻轉未來的力量。

New Era攜手CAFE!N、Coffee Libre致敬百年經典 讓喝咖啡也變潮

潮帽品牌New Era誕生百年，因此跨界不斷，繼與PHANTACi合作後，又與咖啡連鎖店CAFE!N、韓國精品咖啡Cof...

熱門新聞

台南安平直達澎湖！麗娜輪海上航線11月20日試營運

心理測驗／箱子內裝了什麼？ 測驗你令人稱羨的特質

抵制電商雙11！全台獨立書店紛紛宣布11日歇業 網喊「不要啊」

交部擬12月到明年1月推團遊補助 需平日、兩天一夜以上

油車吸乾機車換購補助 環署挨轟

迴轉壽司越便宜熱量越高？營養師揭「最聰明吃法」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。