MUJI無印良品開賣防災包 限量日本防災手帕只送不賣

跟台灣一樣，日本也常面臨地震、颱風問題，日本人家中更是常備避難包，裡面放著乾糧食品、防災用品、急救物品等。

MUJI無印良品攜手台灣設計研究院，呼籲「防災意識日常化」，即日起販售限量指定款後背包，希望與民眾共享有備無患的危機意識。即日起至11/25，購買撥水加工聚酯纖維後背包享優惠價899元，再送限量防災手帕一條與防災指南一份。

台灣位處環太平洋地震帶上，地震活動頻繁，平均一年發生超過1,000次的有感地震。但MUJI無印良品透過訪談卻發現，大眾卻少有危機意識，也不常檢視居家救災用品是否充足。因此，MUJI無印良品提出有別於市面上成套成組販售的緊急救難包，而是以可減輕肩膀負擔撥水加工聚酯纖維後背包為主，並搭配一本由台灣設計研究院、水越設計及早起設計共同企劃，再由臺灣防災產業協會監製的「防災指南」，讓購入者參考後思索適合個人及家庭成員的避難用品，再放入後背包中。