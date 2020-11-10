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「濕敷」保養當道！3種化妝水不適合濕敷，太稠要注意

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
想要好氣色，就要讓肌膚喝飽水。圖／摘自pakutaso
想要好氣色，就要讓肌膚喝飽水。圖／摘自pakutaso

喜愛保養的女孩們都知道，對於肌膚有利，又能膚質透亮的方式，不外乎就是「加強保濕」。很多時候偷懶幾天不用面膜時，會用化妝水來替代面膜濕敷，但不是所有化妝水，都適合濕敷。

一、黏稠質地的化妝水

質地較為滋潤濃稠的化妝水，通常富含有玻尿酸、油脂，這樣的化妝水比較不建議濕敷，也不建議在炎熱天氣時使用，相對想要用來濕敷就不這麼建議了，因為黏稠質地可能會停留在臉上的時間比較長，依照天氣的變化，更換不同的化妝水，才能讓肌膚適時補充到足夠水分。

二、含有酒精成分的化妝水

許多喜愛保養的人，對於含有酒精成分就會排斥，感覺用了會出現敏感、紅腫。然而酒精成分是保養品中，廣泛被使用的原料之一，酒精可以是好的溶劑、幫助滲透讓肌膚更好吸收、防腐等作用。

不用太過擔心含有酒精成分的保養品，因為都是在政府核可量下使用，酒精不僅能帶走臉部過多的油脂、消炎殺菌、控油等多種效用，但也要注意購買時產品內容，若真的對酒精過敏的人也不要輕易嘗試，特別是乾性肌膚的人。

三、含有水楊酸的化妝水

水楊酸放在化妝水中，主要功效為「疏通毛孔中的髒污」。但有些在化妝水的水楊酸濃度不同，購買時要多注意，太高的水楊酸含量比，對肌膚來說，也許會有過度刺激的可能性，嚴重可能會泛紅，更別提敏感肌是否該使用，請直接略過添加水楊酸類的保養品。

不是什麼樣的化妝水濕敷對肌膚都好。圖／摘自pakutaso
不是什麼樣的化妝水濕敷對肌膚都好。圖／摘自pakutaso
什麼樣的化妝水適合濕敷？圖／摘自pakutaso
什麼樣的化妝水適合濕敷？圖／摘自pakutaso
太過黏稠的化妝水選對季節用很重要。圖／摘自pakutaso
太過黏稠的化妝水選對季節用很重要。圖／摘自pakutaso

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