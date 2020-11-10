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雙11電商最後加碼！iPhone 12限量特價、國旅抽獎助攻

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
生活市集App將於11月11日晚上8點推出iPhone 12 64GB黑色，原價26,900元、限量4.1折特價11,111元，售完為止。圖／生活市集提供
生活市集App將於11月11日晚上8點推出iPhone 12 64GB黑色，原價26,900元、限量4.1折特價11,111元，售完為止。圖／生活市集提供

明天就是雙11，許多人已經開出自己心目中剁手必買的清單，電商平台也紛紛推出最後加碼，除了折扣下殺、整點限量特賣之外，就屬話題正夯的iPhone 12系列最吸睛；另外也有業者搶搭秋冬國旅熱潮，祭出豪華郵輪環島、跨年飛機環島之旅、五星級飯店住宿等抽獎。

Yahoo奇摩購物中心雙11暖身慶業績開紅盤，熱銷榜由醫療口罩銷量奪冠、日銷破千盒，業績稱王的realme手機每2分鐘賣出一支，並創下約每半小時賣出一台機車的佳績。Yahoo奇摩購物中心即日起至11月15日推出「11.11購物節」好康優惠，祭出期間限定「挑戰平台全年最低價」活動，強打最高回饋36%、刷Yahoo聯名卡筆筆消費最高6%回饋無上限、全站消費單日滿5,000元送550購物金，11月11日再抽111名幸運消費者可以0元清空購物車。

Yahoo奇摩超級商城即日起至11月12日「11.11超豪買節」正慶活動祭出破盤品限搶1折起、消費滿1,111元抽1,111超贈點，11月11日下單滿1,111元加碼再抽市價6萬元的豪華郵輪環島遊。

蝦皮購物也搶搭冬季國旅熱潮，加碼推出「全台5星級飯店暢遊6晚」、「跨年飛機環島之旅」抽獎，11月10、11日於理膚寶水、薇姿、CeraVe官方旗艦店不限金額消費就有機會中獎。11月11日當天凌晨0點、晚上11點iPhone 12 限量下殺11,111元，上午11點則有iPhone 12 Pro限量優惠價11,111元，搭配使用商城8.7折券還能萬元有找。

台灣樂天市場11月11日當天加碼推出限時限量特賣活動，涵蓋國際精品、美食名店、家電等各大類別，最低下殺2.2折起；另祭出深夜隱藏版活動，雙11當天晚上9點至凌晨0點下單指定商品最高再打6.9折。樂天市場站上愛買線上購物即刻起至11月11日推出iPhone 12全系列消費滿20,000元現折800元，再搭配刷卡最高可賺21%回饋。

生活市集也宣布於雙11活動期間加碼祭出3重品牌商品限時狂殺，即日起至11月11日多款3C、寢具及民生快消品最低2折起，即日起至11月11日集結各品類特定熱銷夯品限時殺破6折起。另增加生活市集App專屬的限時特賣場次，於11月10、11日中午12點、下午2點、下午4點、下午6點、晚上8點、晚上10點等時段推出Apple系列限量商品，11月11日下午6點將推出Apple Watch Series 3 Nike原價9,900元、限量5折特價4,999元，11月11日晚上8點則推出iPhone 12 64GB黑色原價26,900元、限量4.1折特價11,111元，數量有限售完為止。

Yahoo奇摩超級商城即日起至11月12日祭出天天抽1,111超贈點，消費滿額加碼抽豪華郵輪環島遊。圖／Yahoo奇摩超級商城提供
Yahoo奇摩超級商城即日起至11月12日祭出天天抽1,111超贈點，消費滿額加碼抽豪華郵輪環島遊。圖／Yahoo奇摩超級商城提供
蝦皮購物11月11日凌晨0點推出Apple AirPods藍牙耳機，原價7,990元、限量折後價11元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物11月11日凌晨0點推出Apple AirPods藍牙耳機，原價7,990元、限量折後價11元。圖／蝦皮購物提供
樂天市場站上愛買線上購物即刻起至11月11日推出iPhone 12全系列消費滿20,000元現折800元，再搭配刷卡最高可賺21%回饋。圖／樂天市場提供
樂天市場站上愛買線上購物即刻起至11月11日推出iPhone 12全系列消費滿20,000元現折800元，再搭配刷卡最高可賺21%回饋。圖／樂天市場提供
生活市集App將於11月11日下午6點將推出Apple Watch Series 3 Nike，原價9,900元、限量5折特價4,999元，售完為止。圖／生活市集提供
生活市集App將於11月11日下午6點將推出Apple Watch Series 3 Nike，原價9,900元、限量5折特價4,999元，售完為止。圖／生活市集提供
Yahoo奇摩購物中心即日起至11月15日祭出最高36％回饋、挑戰全年最低價與0元清空購物車抽獎。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
Yahoo奇摩購物中心即日起至11月15日祭出最高36％回饋、挑戰全年最低價與0元清空購物車抽獎。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
Philips飛利浦歐洲原裝渦輪氣旋健康氣炸鍋HD9240，原價14,900元、Yahoo奇摩購物中心即日起至11月15日5折特價7,490元。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
Philips飛利浦歐洲原裝渦輪氣旋健康氣炸鍋HD9240，原價14,900元、Yahoo奇摩購物中心即日起至11月15日5折特價7,490元。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
樂天市場11月11日晚上9點推出Tefal特福典雅紅系列28cm不沾小炒鍋隱藏版特價，深夜再下殺6.9折。圖／樂天市場提供
樂天市場11月11日晚上9點推出Tefal特福典雅紅系列28cm不沾小炒鍋隱藏版特價，深夜再下殺6.9折。圖／樂天市場提供
11月10、11日於蝦皮購物理膚寶水、薇姿、CeraVe官方旗艦店消費不限金額消費就有機會抽全台五星級飯店6晚住宿、跨年飛機環島之旅2人同行。圖／蝦皮購物提供
11月10、11日於蝦皮購物理膚寶水、薇姿、CeraVe官方旗艦店消費不限金額消費就有機會抽全台五星級飯店6晚住宿、跨年飛機環島之旅2人同行。圖／蝦皮購物提供

蝦皮購物 環島 雙11 iPhone 12

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