環球購物中心搶進雙11 每日11元限搶價再抽iPhone 12

迎戰雙11，Global Mall環球購物中心線上線下同步祭出雙11優惠，線上購物首度推出雙11促銷，包括購物不限金額即可抽iPhone12、每日「限搶11元商品」、「超值1111精選組」4折起、全館消費滿千送百、滿699元免運費。此外，全台七店也推出「消費1111送111」、「APP 100點換100元」，從服飾、化妝保養品到餐飲美食，共計超過50個品項下殺6折起。

Global Mall線上購物首度推出雙11優惠，12月20日前不限金額線上購物，還有機會抽中價值超過28,000元的iPhone 12，11月15日前推出每日限搶「11元商品」好物，以及「超值1,111精選組」4折起，並享有全館消費滿千元送百元、滿699元免運費。

線上11月15日前推出的「每日限搶11元商品」下殺3折起，每日限搶好物包括路易莎咖啡「蛋型保溫杯」原價320元，11月11日、13日不同顏色限量限搶價11元；11月12日有角落小夥伴「企鵝公仔」，11月14日為木酢達人「木酢洗手慕斯」、11月15日路易莎咖啡「濾掛禮盒」單盒10入，限量限搶價只要11元。

另外，環球購物中心全台七店也推多重優惠，包括「消費1111送111」，11月11日前GMpay刷Global Mall聯名卡單日單筆滿1,111元就送111元電子商品禮券。「APP 100點換100元」扣除100點即可換100元限量電子商品禮券(原100點折抵30元)。

同時全台七店12月2日前推出111元、1,111元優惠專區，超過50個品項，從服飾、化妝保養品到餐飲美食下殺6折起。餐飲美食也同歡慶雙11，推出111或1111限定套餐，新北中和「燒肉LIKE」推一日限定牛五花11元優惠，11月11日當日選用100g以上套餐，即可以11元加價購限量牛五花一盤(原價100元)；前111名顧客可點選牛五花套餐原價260元，當日優惠價111元。「了凡油雞燒臘飯麵」推招牌全雞+蜜醬叉燒+香烤排骨+香滷百頁+經典滷豆干+不凡米血糕原價1,520元，12月6日前優惠價1,111元。