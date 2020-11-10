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環球購物中心搶進雙11 每日11元限搶價再抽iPhone 12

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
環球購物中心線上線下同步祭出雙11優惠，線上11月15日前推出「每日限搶11元商品」。圖／環球購物中心提供
環球購物中心線上線下同步祭出雙11優惠，線上11月15日前推出「每日限搶11元商品」。圖／環球購物中心提供

迎戰雙11，Global Mall環球購物中心線上線下同步祭出雙11優惠，線上購物首度推出雙11促銷，包括購物不限金額即可抽iPhone12、每日「限搶11元商品」、「超值1111精選組」4折起、全館消費滿千送百、滿699元免運費。此外，全台七店也推出「消費1111送111」、「APP 100點換100元」，從服飾、化妝保養品到餐飲美食，共計超過50個品項下殺6折起。

Global Mall線上購物首度推出雙11優惠，12月20日前不限金額線上購物，還有機會抽中價值超過28,000元的iPhone 12，11月15日前推出每日限搶「11元商品」好物，以及「超值1,111精選組」4折起，並享有全館消費滿千元送百元、滿699元免運費。

線上11月15日前推出的「每日限搶11元商品」下殺3折起，每日限搶好物包括路易莎咖啡「蛋型保溫杯」原價320元，11月11日、13日不同顏色限量限搶價11元；11月12日有角落小夥伴「企鵝公仔」，11月14日為木酢達人「木酢洗手慕斯」、11月15日路易莎咖啡「濾掛禮盒」單盒10入，限量限搶價只要11元。

另外，環球購物中心全台七店也推多重優惠，包括「消費1111送111」，11月11日前GMpay刷Global Mall聯名卡單日單筆滿1,111元就送111元電子商品禮券。「APP 100點換100元」扣除100點即可換100元限量電子商品禮券(原100點折抵30元)。

同時全台七店12月2日前推出111元、1,111元優惠專區，超過50個品項，從服飾、化妝保養品到餐飲美食下殺6折起。餐飲美食也同歡慶雙11，推出111或1111限定套餐，新北中和「燒肉LIKE」推一日限定牛五花11元優惠，11月11日當日選用100g以上套餐，即可以11元加價購限量牛五花一盤(原價100元)；前111名顧客可點選牛五花套餐原價260元，當日優惠價111元。「了凡油雞燒臘飯麵」推招牌全雞+蜜醬叉燒+香烤排骨+香滷百頁+經典滷豆干+不凡米血糕原價1,520元，12月6日前優惠價1,111元。

南港車站推好饈鉄板燒「雙人龍蝦套餐」原價1,800元，12月2日前優惠價1,111元。桃園A8、林口A9推勝博殿「日本廣島牡蠣家庭組合餐」原價1,369元，12月2日前優惠價1,111元。林口A9「奇幻島恐龍叢林樂園」11月11日當日一大一小入場全區遊玩3小時優惠價111元。

環球購物中心線上購物推出不限金額購物就抽iPhone 12。圖／環球購物中心提供
環球購物中心線上購物推出不限金額購物就抽iPhone 12。圖／環球購物中心提供
桃園A8生活工場「動物森林馬克杯」原價250元，加11元多1件。圖／環球購物中心提供
桃園A8生活工場「動物森林馬克杯」原價250元，加11元多1件。圖／環球購物中心提供
Global Mall線上購物，Ponpie澎派「烏魚子布列塔尼+焦糖布蕾派」原價1,360元，優惠價1,111元。圖／環球購物中心提供
Global Mall線上購物，Ponpie澎派「烏魚子布列塔尼+焦糖布蕾派」原價1,360元，優惠價1,111元。圖／環球購物中心提供
Global Mall線上購物，11月12日角落小夥伴「企鵝公仔」原價325元，限搶價11元。圖／環球購物中心提供
Global Mall線上購物，11月12日角落小夥伴「企鵝公仔」原價325元，限搶價11元。圖／環球購物中心提供
新北中和「燒肉LIKE」11月11日限定牛五花11元優惠，前111名顧客點牛五花套餐，優惠價111元。圖／環球購物中心提供
新北中和「燒肉LIKE」11月11日限定牛五花11元優惠，前111名顧客點牛五花套餐，優惠價111元。圖／環球購物中心提供
Global Mall線上購物，路易莎咖啡「蛋型保溫杯」原價320元，11月11日、11月13日限量價11元。圖／環球購物中心提供
Global Mall線上購物，路易莎咖啡「蛋型保溫杯」原價320元，11月11日、11月13日限量價11元。圖／環球購物中心提供

環球購物中心 雙11 iPhone 12

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