限量3萬盒！萊爾富11/12再推「丹寧藍」炫彩醫療口罩

萊爾富的限量炫彩醫療口罩又來了！繼推出舒適又時尚的牛仔系列「丹寧牛仔玫瑰粉」、「丹寧牛仔金屬藍」、「丹寧牛仔隕石黑」醫療口罩之後，萊爾富將再推出新款「丹寧藍」萊潔玩色炫彩醫療口罩，預計11月12日晚上7點於門市Life-ET機台開放預購，全台限量3萬盒，每盒50入售價399元，1人限購1盒、不能代購。

響應防疫新生活運動，萊爾富先前已限量推出「丹寧玫瑰粉」、「冰河藍」、「薰衣紫」、「淡橙橘」、「夜霓紫」、「軍墨綠」、「曜石黑」、「極光綠」及牛仔系列「丹寧牛仔玫瑰粉」、「丹寧牛仔金屬藍」、「丹寧牛仔隕石黑」等多款炫彩醫療口罩，更嘗試利用不同時段，讓消費者在方便的時間採買。

本次的「丹寧藍」玩色炫彩醫療口罩以介於商務與休閒之間的雅痞新態度為訴求，布紋流露簡約內斂感，搭配適合秋冬的深藍色，丹寧控一定要入手。