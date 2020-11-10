SOGO周年慶突圍關鍵 買氣拚出三年來最高峰

百貨業真的是看天吃飯，「周年慶要好，要看天氣、景氣與人氣，加上今年買氣留在國內，這就是今年SOGO周年慶爆發的關鍵，且業績是三年來表現最好的一次」遠東SOGO總經理汪郭鼎松說到。今年SOGO這四大關鍵底氣一氣呵成，不只首日人潮塞爆忠孝復興捷運站，全台各店表現皆好，首波進行6天業績已超標，原訂全台七店周年慶達108億、1.6%成長，照著買氣持續熱絡的節奏，汪郭鼎松指出，周年慶業績將上修至兩位數成長、將超越110億。

從SOGO高層主管們臉上愉快的神情，可以看出今年SOGO周年慶表現真的夠給力。「周年慶8成看實力、2成看運氣」SOGO復興館店長許淑賢下了這註解。SOGO周年慶開跑以來，天氣降溫助買氣，加上國際疫情影響，今年冬季新品遲至11月初上新品，時間點剛好與SOGO周年慶接軌，透過新品產生購買動能。無法出國帶動精品買氣持續狂熱，復興館、敦化館精品皆有3成成長。

SOGO周年慶全面爆發關鍵因素還有，三度擔任SOGO來店禮的Hello Kitty助攻；SOGO APP升級，消費者可省去排隊兌換禮券時間，回饋可直接透過APP折抵，省下時間讓購物時間變長，增加購物效能，購物的便利提升，因此吸引很多年輕客層加入。另外，SOGO推出下載APP就送3千元周年慶購物金，帶動周年慶期間每天新增1萬名至1萬5千名APP新會員。

SOGO忠孝館店長李景銘指出，今年周年慶人潮兩位數成長、所有業種全面成長，忠孝館四大支柱：化妝品、電器、家用、運動，都有兩位數成長。忠孝、復興兩館超市也同時出現兩位數成長。在所有天時地利因素加持下，SOGO主管群皆說，今年真的超乎預期爆發成長。