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SOGO周年慶突圍關鍵 買氣拚出三年來最高峰

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
今年SOGO周年慶人氣、買氣大爆發，可說是近三年來的巔峰。記者黃義書／攝影
今年SOGO周年慶人氣、買氣大爆發，可說是近三年來的巔峰。記者黃義書／攝影

百貨業真的是看天吃飯，「周年慶要好，要看天氣、景氣與人氣，加上今年買氣留在國內，這就是今年SOGO周年慶爆發的關鍵，且業績是三年來表現最好的一次」遠東SOGO總經理汪郭鼎松說到。今年SOGO這四大關鍵底氣一氣呵成，不只首日人潮塞爆忠孝復興捷運站，全台各店表現皆好，首波進行6天業績已超標，原訂全台七店周年慶達108億、1.6%成長，照著買氣持續熱絡的節奏，汪郭鼎松指出，周年慶業績將上修至兩位數成長、將超越110億。

從SOGO高層主管們臉上愉快的神情，可以看出今年SOGO周年慶表現真的夠給力。「周年慶8成看實力、2成看運氣」SOGO復興館店長許淑賢下了這註解。SOGO周年慶開跑以來，天氣降溫助買氣，加上國際疫情影響，今年冬季新品遲至11月初上新品，時間點剛好與SOGO周年慶接軌，透過新品產生購買動能。無法出國帶動精品買氣持續狂熱，復興館、敦化館精品皆有3成成長。

SOGO周年慶全面爆發關鍵因素還有，三度擔任SOGO來店禮的Hello Kitty助攻；SOGO APP升級，消費者可省去排隊兌換禮券時間，回饋可直接透過APP折抵，省下時間讓購物時間變長，增加購物效能，購物的便利提升，因此吸引很多年輕客層加入。另外，SOGO推出下載APP就送3千元周年慶購物金，帶動周年慶期間每天新增1萬名至1萬5千名APP新會員。

SOGO忠孝館店長李景銘指出，今年周年慶人潮兩位數成長、所有業種全面成長，忠孝館四大支柱：化妝品、電器、家用、運動，都有兩位數成長。忠孝、復興兩館超市也同時出現兩位數成長。在所有天時地利因素加持下，SOGO主管群皆說，今年真的超乎預期爆發成長。

面對電商雙11夾擊，SOGO也絲毫不畏戰，SOGO指出，百貨跟網路雙11不同在於，網路是拿出舊款特惠價，但百貨周年慶端出的都是新貨，折扣再加上全館各種回饋，肯定比電商更划算。SOGO台北店11月11日起至11月16日迎來周年慶第二波，依然祭出「超越電商買貴退差價」、挑戰市場最低價的「ONLY SOGO買貴奉送」、「限日限量優惠」。「美妝天后宮」忠孝館化妝品在DM更有一整個跨頁的「雙11買1送1」再送「111元化妝品抵用券」狠鬥電商雙11。

忠孝館超越電商，new balance復古休閒鞋(女) 原價2,950元，特價1,700元，限量50雙。圖／SOGO提供
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復興館11/11限定，LA MER雙11獨家超值組價值5,810元，優惠價3,500元，加贈SOGO禮券100元，限量20組。圖／SOGO提供
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忠孝館11/11限定，全台獨家BOBBI BROWN買1送2價值5,400元，優惠價2,520元，限量100組，購此組加贈111元抵用券，限量50份。圖／SOGO提供
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忠孝館超越電商，SOPHIA造型鑽石戒指(多款) 原價12,800元，特價8,800元。圖／SOGO提供
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忠孝館11/11限定，ONLY SOGO RMK買1送1價值3,400元，優惠價1,845元，限量40組。圖／SOGO提供
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忠孝館11/11限定，雅詩蘭黛任一消費加購小棕瓶鐵粉分享組，原價5,612元享加購價2,780元。圖／SOGO提供
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低溫助攻SOGO周年慶，帶動所有業種全面成長。圖／SOGO提供
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忠孝館超越電商，CLARINS超年輕水潤黃金組價值4,950元，優惠價2,900元。圖／SOGO提供
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忠孝館11/11限日限量，SHARP 4K直下式電視50型原價22萬900元，特價18,900元，限量30台。圖／SOGO提供
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