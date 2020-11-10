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雙11飄出咖啡香 Nespresso咖啡機挑戰年度最低價

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
Nespresso全新3款義遊味近節慶限量咖啡繽紛登場，以義式節慶經典甜點為靈感，邀請消費者體驗舌尖上的義式慶典。圖／Nespresso Taiwan提供
Nespresso全新3款義遊味近節慶限量咖啡繽紛登場，以義式節慶經典甜點為靈感，邀請消費者體驗舌尖上的義式慶典。圖／Nespresso Taiwan提供

雙11網購盛事即將進入最高潮，犒賞自己當然也不能錯過品嚐一杯好咖啡！Nespresso今年首度推出咖啡倒數月曆，特殊的梯形盒造型向義大利傳統聖誕麵包潘妮朵妮（Panettone）的包裝致敬，內藏連續23天不重複，包含2020年最新3款節慶限量款咖啡的豐富口味選擇，最後更貼心放入了Nespresso人氣Pixie聖誕限定洪金色咖啡對杯組，帶來美好聖誕咖啡氛圍；隨盒還附贈一抽好禮卡乙張，人人有獎還有機會將萬元咖啡機、限量配件等驚喜聖誕好禮帶回家。

搭配雙11檔期，Nespresso獨家推出官網專屬「年末驚喜11開箱限量組合」，獨家優惠價4,980元，內含風靡歐美的耶誕倒數月曆、時尚輕巧且簡約俐落的Essenza mini純白咖啡機以及全新義遊味近節慶限量款咖啡禮盒30顆，讓想要入門膠囊咖啡機的消費者一次就能打包全套帶回家。而官網也同步祭出Expert智能藍牙咖啡機全台獨家最低價6,990元；搭配週年慶Nespresso各通路也推出限定優惠，全系列咖啡機3,300元起。於Nespresso精品店購買咖啡機加購任5條咖啡膠囊，立即再贈送任1條咖啡膠囊及經典膠囊禮品券1張（限量款除外）。於Nespresso官方網站和百貨公司櫃點購買咖啡機加購任5條咖啡膠囊，結帳即可現折200元，並再贈200元咖啡抵用金。

另外，針對喜愛咖啡、風味飲品的民眾，雀巢多趣酷思近期也推出機身超級迷你的GENIO S小精靈膠囊咖啡機，11公分寬的純白機身採簡約北歐風設計，可輕鬆融入居家角落。15Bar高壓幫浦讓你在1分鐘內享受到熱門的星巴克系列，還有雀巢多趣酷思經典全系列包含美式、義式、花式咖啡、巧克力、奶茶等多達20種風味飲品。即日起至11月16日於PChome推出限時獨家優惠組合，內含雀巢多趣酷思膠囊咖啡機GENIO S、3盒星巴克膠囊（36顆）、網美系玫瑰金膠囊架，超值組合價只要2,699元。

雀巢多趣酷思膠囊咖啡機GENIO S迷你新上市，機身僅11公分寬，可輕鬆融入居家角落。圖／雀巢提供
雀巢多趣酷思膠囊咖啡機GENIO S迷你新上市，機身僅11公分寬，可輕鬆融入居家角落。圖／雀巢提供
Nespresso首次推出咖啡倒數月曆，內含人氣經典款咖啡、全新3款節慶限量咖啡，及Pixie耶誕限定對杯組，繽紛驚喜價1,280元。圖／Nespresso Taiwan提供
Nespresso首次推出咖啡倒數月曆，內含人氣經典款咖啡、全新3款節慶限量咖啡，及Pixie耶誕限定對杯組，繽紛驚喜價1,280元。圖／Nespresso Taiwan提供
Nespresso同步推出只送不賣的璀璨紅寶石巧克力，凡購滿15條咖啡膠囊，即可獲得Nespresso頂級黑巧克力及2020限量新品璀璨紅寶石巧克力各乙盒，送完為止。圖／Nespresso Taiwan提供
Nespresso同步推出只送不賣的璀璨紅寶石巧克力，凡購滿15條咖啡膠囊，即可獲得Nespresso頂級黑巧克力及2020限量新品璀璨紅寶石巧克力各乙盒，送完為止。圖／Nespresso Taiwan提供

咖啡 雙11 星巴克

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