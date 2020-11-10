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雙11想脫單？留言抽小麥啤酒買一送一 限定勳章享微醺

聯合報 / 記者釋俊哲 / 即時報導
雙11可以不必孤單，柏克金啤酒推出臉書粉絲專頁特定貼文的留言抽獎活動，有機會獲得德式小麥啤酒買一送一優惠。圖 / 翻攝自柏克金啤酒臉書專頁。提醒您：飲酒不開車、開車不喝酒。
雙11可以不必孤單，柏克金啤酒推出臉書粉絲專頁特定貼文的留言抽獎活動，有機會獲得德式小麥啤酒買一送一優惠。圖 / 翻攝自柏克金啤酒臉書專頁。提醒您：飲酒不開車、開車不喝酒。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

節慶的誕生，通常為了紀念特殊意義事件，雖然近年的確因為商業考量誕生不少特別名目，但只要能在特定節日賦予意義，節日也可以別出心裁、自得其樂。11月11日「雙11」即將來臨，想在這個日子找到歡樂？前往特色專業酒吧小酌一番、或也是另類的生活提案。

即將開業一周年的「純Chunmix」從11月11至14日推出「感謝祭戳戳樂」活動，凡點用飲品、餐食滿一千元（不含服務費），即可獲得「戳戳樂」乙次的機會；柏克金啤酒餐廳則嘗試「終結孤單」，只要在柏克金啤酒臉書粉絲專頁特定貼文留言：「我要找朋友一起喝柏克金啤酒」、並標註至少一位朋友，11月11日當天傍晚五點將抽出10名幸運資格，憑留言截圖在11月30日前至「柏克金啤酒餐廳」，將享德式小麥生啤酒買一送一優惠，唯消費需滿最低消費金額、並不得與其他優惠合併使用。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

飛鏢酒吧Game One俱樂部則在11月11日當天推出勳章兌換活動。單身的男性消費者可於10點前入場參加派對、店方將發送海尼根勳章乙個、可於派對上找尋自己心儀的對象、無分性別，收到勳章的人則可在當晚11點11分後憑勳章向兌換海尼根生啤一杯。當日入場的男性都可得到勳章乙枚，同時男性也能贈送自己喜歡的男生，微醺不分性別、愛也是。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

一個人如何找到生活樂趣？吃火鍋、小酌啤酒，也有自在樂趣一番。圖 / 翻攝自柏克金啤酒臉書專頁。提醒您：飲酒不開車、開車不喝酒。
一個人如何找到生活樂趣？吃火鍋、小酌啤酒，也有自在樂趣一番。圖 / 翻攝自柏克金啤酒臉書專頁。提醒您：飲酒不開車、開車不喝酒。

東區專業酒吧「純Chunmix」從11月11至14日推出「感謝祭戳戳樂」活動，凡點用飲品、餐食滿一千元（不含服務費），即可獲得「戳戳樂」乙次的機會。圖 / 翻攝自純Chunmix臉書專頁。提醒您：飲酒不開車、開車不喝酒。
東區專業酒吧「純Chunmix」從11月11至14日推出「感謝祭戳戳樂」活動，凡點用飲品、餐食滿一千元（不含服務費），即可獲得「戳戳樂」乙次的機會。圖 / 翻攝自純Chunmix臉書專頁。提醒您：飲酒不開車、開車不喝酒。

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