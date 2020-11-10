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「21萬瓶」上架立即秒殺！85℃海鹽咖啡 韓國賣到缺貨

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
在韓國賣到缺貨的海鹽咖啡。圖／85℃提供
在韓國賣到缺貨的海鹽咖啡。圖／85℃提供

85℃的招牌海鹽咖啡，在韓國也掀起熱潮。85℃與韓國CU超商合作開發的海鹽咖啡利樂包，9/18在韓國正式上架，售價韓幣2,000元(台幣約50元)，口感尾韻帶點鹹甜的海鹽咖啡，成功擄獲韓國人味蕾，韓國網友紛紛在社群網站上瘋狂刷一波，近期還有知名YouTuber主動分享韓國CU超商85海鹽咖啡缺貨的奇景，10月底出貨21萬瓶，一上架就被搶購一空。

韓國人來台旅遊，最愛推薦85℃海鹽咖啡，韓國旅客愛去的景點門市，業者也將菜單海鹽咖啡標註韓文，口耳相傳下，韓國貿易商主動來台商談，希望開發利樂包外銷韓國，經過半年研發，這款利樂包裝的海鹽咖啡除了85℃的Logo，下方寫著Salt Coffee，9/18起在韓國一萬四千多家的CU便利商店上架。

知名Youtuber「 KT story」台韓情侶，雖然人在台灣，但也特別拍攝影片，介紹這支商品在韓國火紅的程度，並且稱它為「2020必分享的台灣美食」。不少網友在IG社群PO出「終於買到海鹽咖啡」的認證照，也有人哀號「連跑6間便利商店也買不到」。甚至有韓國網友因為這支商品，把疫情後首先旅遊的地點訂為台灣。

85℃表示，8月第一批出口韓國81,864瓶大賣，10/27貿易商表示大缺貨，截至10月底已出了6個貨櫃，總共216,792瓶，目前韓國再下25萬瓶的訂單，目前正安排生產出貨。

咖啡 85度C

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