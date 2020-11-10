CELINE迷你香水禮盒全新上市 一次擁有9款訂製香水

CELINE在去年8月底預告將推出高級訂製香水（CELINE Haute Parffumerie），今年3月在台灣正式上市，共發表9款；而在耶誕節即將來臨之際，則是以全新迷你香水禮盒登場，以9款香水各10ml的包裝，做為年節賀禮。

11款中性香水中，除了詩人藍波（RIMBAUD）、森林思境（BOIS DORMANT）目前未上市，共發表9款香水，包括白晝系列的優雅巡遊（PARADE）、聖日耳曼德佩（SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS）、巴黎之境（DANS PARIS）、法魅古龍水（COLOGNE FRANÇAISE）、肌膚之親（LA PEAU NUE）、加州之泉（EAU DE CALIFORNIE）；夜幕系列則是黑領時尚（BLACK TIE）、夜行動物（REPTILE）、巴黎夜生活（NIGHTCLUBBING），瓶身散發精工之美，其中的REPTILE也是2020秋冬時裝發表時現場使用的香氛，由雪松、胡椒、樹苔、皮革、麝香組成，是相當洗鍊獨到的香調。

Hedi Slimane身為2004年Christian Dior香水屋的創始者，為CELINE開創的奢華香氛旅程，融入他個人極簡風格的玻璃瓶身，也體現法式玻璃工藝，散發十七世紀後期極簡主義的美學。迷你香水禮盒飾以壓紋絨面，純白禮盒綁上黑色羅緞蝴蝶結，來自正裝100ml、200ml的縮影，以多向切割瓶蓋及玻璃瓶身，輝映每支香水的琥珀光芒；CELINE高級訂製香水單支100ml售價7,100元、200ml售價10,500元、禮盒11,000元。