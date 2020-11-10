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CELINE迷你香水禮盒全新上市 一次擁有9款訂製香水

聯合報 / 楊詩涵／即時報導
CELINE全新迷你香水禮盒於微風廣場、信義微風專賣店販售，11,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
CELINE全新迷你香水禮盒於微風廣場、信義微風專賣店販售，11,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供

CELINE在去年8月底預告將推出高級訂製香水（CELINE Haute Parffumerie），今年3月在台灣正式上市，共發表9款；而在耶誕節即將來臨之際，則是以全新迷你香水禮盒登場，以9款香水各10ml的包裝，做為年節賀禮。

11款中性香水中，除了詩人藍波（RIMBAUD）、森林思境（BOIS DORMANT）目前未上市，共發表9款香水，包括白晝系列的優雅巡遊（PARADE）、聖日耳曼德佩（SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS）、巴黎之境（DANS PARIS）、法魅古龍水（COLOGNE FRANÇAISE）、肌膚之親（LA PEAU NUE）、加州之泉（EAU DE CALIFORNIE）；夜幕系列則是黑領時尚（BLACK TIE）、夜行動物（REPTILE）、巴黎夜生活（NIGHTCLUBBING），瓶身散發精工之美，其中的REPTILE也是2020秋冬時裝發表時現場使用的香氛，由雪松、胡椒、樹苔、皮革、麝香組成，是相當洗鍊獨到的香調。

Hedi Slimane身為2004年Christian Dior香水屋的創始者，為CELINE開創的奢華香氛旅程，融入他個人極簡風格的玻璃瓶身，也體現法式玻璃工藝，散發十七世紀後期極簡主義的美學。迷你香水禮盒飾以壓紋絨面，純白禮盒綁上黑色羅緞蝴蝶結，來自正裝100ml、200ml的縮影，以多向切割瓶蓋及玻璃瓶身，輝映每支香水的琥珀光芒；CELINE高級訂製香水單支100ml售價7,100元、200ml售價10,500元、禮盒11,000元。

CELINE REPTILE是2020秋冬時裝發表時現場使用的香氛，香調洗鍊獨到，100ml售價7,100元、200ml售價10,500元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
CELINE REPTILE是2020秋冬時裝發表時現場使用的香氛，香調洗鍊獨到，100ml售價7,100元、200ml售價10,500元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
CELINE全新迷你香水禮盒於微風廣場、信義微風專賣店販售，11,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
CELINE全新迷你香水禮盒於微風廣場、信義微風專賣店販售，11,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
CELINE全新迷你香水禮盒於微風廣場、信義微風專賣店販售，11,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
CELINE全新迷你香水禮盒於微風廣場、信義微風專賣店販售，11,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
CELINE全新迷你香水禮盒於微風廣場、信義微風專賣店販售，11,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
CELINE全新迷你香水禮盒於微風廣場、信義微風專賣店販售，11,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
CELINE全新迷你香水禮盒於微風廣場、信義微風專賣店販售，11,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
CELINE全新迷你香水禮盒於微風廣場、信義微風專賣店販售，11,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
CELINE全新迷你香水禮盒於微風廣場、信義微風專賣店販售，11,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
CELINE全新迷你香水禮盒於微風廣場、信義微風專賣店販售，11,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供

巴黎 詩人

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