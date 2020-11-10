雙11達美樂外帶小披薩「111元」 限時快閃最高省168元

台新銀行攜手聯合數位文創將國際級美學教育帶入偏鄉，今（10）日於台東池上鄉福原國小舉辦由巴黎龐畢度中心所規劃的「哇！馬戲團」行動藝術課。福原國小校長林宜茂表示，期待這份藝術教育計劃能持續在台灣發酵，讓偏鄉的孩子們，也能擁有翻轉未來的力量。

2020-11-10 16:37