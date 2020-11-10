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雙11達美樂外帶小披薩「111元」 限時快閃最高省168元
達美樂將於雙11當天舉辦快閃活動，外帶小披薩1個只要111元(9吋，約53折，最高可省168元)，共有14種口味可選擇。活動為限時限量。
此外，11月份達美樂也同步舉辦網訂年終慶活動，最高可省297元。優惠至2020年11月29日，網訂滿額再送好禮四選一（香酥千層棒、巴掌麵包、玉米濃湯、1.25L可樂）。網訂年終慶優惠如下：
1.外帶或外送手拍大披薩3個+鱈魚星星4塊，799元。
2.外帶或外送手拍大披薩3個+鱈魚星星4塊+香烤蘋果奶酥，899元。
3.外帶或外送手拍大披薩3個+鱈魚星星4塊+香烤蘋果奶酥2個+Haagen Dazs迷你杯香草冰淇淋2杯，1049元。
以上優惠披薩限非加價口味，可洽洽達美樂客服中心：0800-291-252。
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