「六福客棧」不打烊 經典名菜7-11、全聯買得到

六福旅遊集團看好每年台灣冷凍與冷藏調理食品銷售總額超過460億元，決定將飯店美味化做在家就能輕鬆品嘗的冷凍料理。繼與台灣便利商店龍頭7-11合作獨家販售「極品海味滷白菜」外，今年再度攜手全聯購物中心，指定銷售金鳳廳「綜合港點」組合。此外，瞄準每年至少20億元的冷凍年菜市場商機，此波預購活動也將推展至明年春節前，讓民眾先品嘗，年前再為年菜傳好料。

六福旅遊集團首度與全聯購物中心合作，推出近50年歷史的經典手推車「綜合港點」組合，內含蟹黃燒賣、魚子燒賣、糯香珍珠丸3種招牌港點，每款各4入，每份468元。除了可至門市預購，也可透過全聯手機App下訂，再至指定門市取貨。

此外，六福旅遊集團已連續4年與7-11合作，每年狂銷超過數千份年菜，今年仍指定獨家銷售「極品海味滷白菜」，售價699元，總重1.2公斤，內容以大白菜為基底，燉煮出清甜爽口的湯頭，搭配主廚特製五香肉條、魚皮、炸豬皮、香菇，拌入酥脆蛋酥與干貝絲，簡單加熱後就能上桌，淋在白飯可變身燴飯。六福美饌官網：https://www.leofoofood.com.tw/。