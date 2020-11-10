聽新聞
test
0:00 / 0:00
南柱赫新劇「Start-Up」收視亮眼！他代言家具加持有哏
由帥氣韓星南柱赫、國民初戀秀智主演的韓劇「Start-Up：我的新創時代」，收視表現亮眼，劇中以新創產業為劇情，南柱赫也投入新創領域，劇中飾演「三山科技」的創辦人。提到新創，就讓人想起光鮮亮麗的辦公室，南柱赫近期也接下新的代言，為DESKER辦公家具代言，劇中辦公室，就也使用DESKER的辦公家具，成為劇中的亮點。
DESKER的辦公家具中，最讓人驚訝的就是升降電動桌，劇情還刻意安排，南柱赫與夥伴，一起玩升降電動桌的可愛畫面。劇中，整體辦公家具的質感，以黑白色系為主，從電動桌、收納櫃到抽屜、辦公椅等，都是DESKER的設計，象徵陪伴創業者一起開創未來。
南柱赫也成為品牌形象代言人，日前的廣告影片，瀏覽突破70萬次，片中南柱赫展現帥氣的臉龐，讓許多人感受到辦公家具的極簡時髦另一面。DESKER在台灣由iloom怡倫家居引進。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言