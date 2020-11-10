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南柱赫新劇「Start-Up」收視亮眼！他代言家具加持有哏

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
南柱赫是DESKER的代言人。圖／摘自臉書
南柱赫是DESKER的代言人。圖／摘自臉書

由帥氣韓星南柱赫、國民初戀秀智主演的韓劇「Start-Up：我的新創時代」，收視表現亮眼，劇中以新創產業為劇情，南柱赫也投入新創領域，劇中飾演「三山科技」的創辦人。提到新創，就讓人想起光鮮亮麗的辦公室，南柱赫近期也接下新的代言，為DESKER辦公家具代言，劇中辦公室，就也使用DESKER的辦公家具，成為劇中的亮點。

DESKER的辦公家具中，最讓人驚訝的就是升降電動桌，劇情還刻意安排，南柱赫與夥伴，一起玩升降電動桌的可愛畫面。劇中，整體辦公家具的質感，以黑白色系為主，從電動桌、收納櫃到抽屜、辦公椅等，都是DESKER的設計，象徵陪伴創業者一起開創未來。

南柱赫也成為品牌形象代言人，日前的廣告影片，瀏覽突破70萬次，片中南柱赫展現帥氣的臉龐，讓許多人感受到辦公家具的極簡時髦另一面。DESKER在台灣由iloom怡倫家居引進。

南柱赫在「Start-Up：我的新創時代」，對於升降電動桌感到很驚訝。圖／翻攝自Netflix
南柱赫在「Start-Up：我的新創時代」，對於升降電動桌感到很驚訝。圖／翻攝自Netflix
DESKER的升降電動桌，方便工作使用。圖／怡倫家居提供
DESKER的升降電動桌，方便工作使用。圖／怡倫家居提供
南柱赫在「Start-Up：我的新創時代」的新創公司，採用升降電動桌。圖／翻攝自Netflix
南柱赫在「Start-Up：我的新創時代」的新創公司，採用升降電動桌。圖／翻攝自Netflix

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