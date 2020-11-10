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New Era攜手CAFE!N、Coffee Libre致敬百年經典 讓喝咖啡也變潮

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
New Era與咖啡連鎖店CAFE!N、韓國精品咖啡Coffee Libre三方聯名，呈現期間限定店裝。圖／New Era提供
New Era與咖啡連鎖店CAFE!N、韓國精品咖啡Coffee Libre三方聯名，呈現期間限定店裝。圖／New Era提供

潮帽品牌New Era誕生百年，因此跨界不斷，繼與PHANTACi合作後，又與咖啡連鎖店CAFE!N、韓國精品咖啡Coffee Libre三方聯名。除了打造期間限定店裝之外，更推出了經典帽款、配件，更和燒肉名店「新村站著吃烤肉」共同催生出韓式醬燒牛肉堡，不只好買、好吃，讓喝咖啡也能變潮。

根據New Era透露，此次合作的契機來自CAFE!N的邀約，因此依循過去的合作方式，品牌也特別把復北店的裝潢，更改成New Era和Coffee Libre元素的期間限定概念據點。而New Era也獻上以920帽款為主的聯名帽以及鑰匙圈、水壺，並且都帶有三方包括Coffee Libre的Logo裝飾。沙色款的920 Coffee Bel!ef帽，正面有著手握咖啡豆的刺繡圖案；而黑色的920 Coffee Libre帽，則是把CAFE!N化成戴白色面罩的摔角選手，再再都展現了對於咖啡的崇敬。

CAFE!N復北店的二樓，裝飾了New Era的百年進展過程與Logo變化。圖／New Era提供
CAFE!N復北店的二樓，裝飾了New Era的百年進展過程與Logo變化。圖／New Era提供

除此之外，今年是New Era品牌的100周年，於是三方就共同企劃出，包含了印有Coffee Libre招牌摔角選手圖案的杯套，也引進其特選的莊園級咖啡豆，在台呈現手沖精品咖啡；而餐點更找來人氣滿點的新村站著吃烤肉，開發出韓式醬燒牛肉堡。而CAFE!N的復興北路門市，也從即日起到2021年的1月10日，化身成為New Era百年特展咖啡店，登上二樓就能快速瀏覽百年歷史發展，三樓更有放大的帽盒，讓消費者能拍照打卡。值得一提的是，三樓的空間還陳列了市面不再銷售的限定帽款，而且每周都會更換品項，猶如小型帽子博物館一般。

CAFE!N復北店的二樓，牆上以10年為單位，展現New Era每個時代的重點設計。圖／New Era提供
CAFE!N復北店的二樓，牆上以10年為單位，展現New Era每個時代的重點設計。圖／New Era提供

CAFE!N復北店的三樓，有放大版的帽盒可供拍照，更展示過去曾推出的限定帽款。圖／New Era提供
CAFE!N復北店的三樓，有放大版的帽盒可供拍照，更展示過去曾推出的限定帽款。圖／New Era提供

New Era與咖啡連鎖店CAFE!N、韓國精品咖啡Coffee Libre聯名鑰匙圈680元。圖／New Era提供
New Era與咖啡連鎖店CAFE!N、韓國精品咖啡Coffee Libre聯名鑰匙圈680元。圖／New Era提供

920 Coffee Bel!ef帽（上）1,380元。圖／New Era提供
920 Coffee Bel!ef帽（上）1,380元。圖／New Era提供

New Era與咖啡連鎖店CAFE!N、韓國精品咖啡Coffee Libre聯名水壺990元。圖／New Era提供
New Era與咖啡連鎖店CAFE!N、韓國精品咖啡Coffee Libre聯名水壺990元。圖／New Era提供

920 Coffee Libre帽（上）1,380元。圖／New Era提供
920 Coffee Libre帽（上）1,380元。圖／New Era提供

New Era、CAFE!N、Coffee Libre和燒肉名店「新村站著吃烤肉」共同催生出韓式醬燒牛肉堡。圖／New Era提供
New Era、CAFE!N、Coffee Libre和燒肉名店「新村站著吃烤肉」共同催生出韓式醬燒牛肉堡。圖／New Era提供

咖啡 品牌 烤肉

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