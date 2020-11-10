New Era攜手CAFE!N、Coffee Libre致敬百年經典 讓喝咖啡也變潮

潮帽品牌New Era誕生百年，因此跨界不斷，繼與PHANTACi合作後，又與咖啡連鎖店CAFE!N、韓國精品咖啡Coffee Libre三方聯名。除了打造期間限定店裝之外，更推出了經典帽款、配件，更和燒肉名店「新村站著吃烤肉」共同催生出韓式醬燒牛肉堡，不只好買、好吃，讓喝咖啡也能變潮。

根據New Era透露，此次合作的契機來自CAFE!N的邀約，因此依循過去的合作方式，品牌也特別把復北店的裝潢，更改成New Era和Coffee Libre元素的期間限定概念據點。而New Era也獻上以920帽款為主的聯名帽以及鑰匙圈、水壺，並且都帶有三方包括Coffee Libre的Logo裝飾。沙色款的920 Coffee Bel!ef帽，正面有著手握咖啡豆的刺繡圖案；而黑色的920 Coffee Libre帽，則是把CAFE!N化成戴白色面罩的摔角選手，再再都展現了對於咖啡的崇敬。

CAFE!N復北店的二樓，裝飾了New Era的百年進展過程與Logo變化。圖／New Era提供

除此之外，今年是New Era品牌的100周年，於是三方就共同企劃出，包含了印有Coffee Libre招牌摔角選手圖案的杯套，也引進其特選的莊園級咖啡豆，在台呈現手沖精品咖啡；而餐點更找來人氣滿點的新村站著吃烤肉，開發出韓式醬燒牛肉堡。而CAFE!N的復興北路門市，也從即日起到2021年的1月10日，化身成為New Era百年特展咖啡店，登上二樓就能快速瀏覽百年歷史發展，三樓更有放大的帽盒，讓消費者能拍照打卡。值得一提的是，三樓的空間還陳列了市面不再銷售的限定帽款，而且每周都會更換品項，猶如小型帽子博物館一般。

CAFE!N復北店的二樓，牆上以10年為單位，展現New Era每個時代的重點設計。圖／New Era提供

CAFE!N復北店的三樓，有放大版的帽盒可供拍照，更展示過去曾推出的限定帽款。圖／New Era提供

New Era與咖啡連鎖店CAFE!N、韓國精品咖啡Coffee Libre聯名鑰匙圈680元。圖／New Era提供

920 Coffee Bel!ef帽（上）1,380元。圖／New Era提供

New Era與咖啡連鎖店CAFE!N、韓國精品咖啡Coffee Libre聯名水壺990元。圖／New Era提供

920 Coffee Libre帽（上）1,380元。圖／New Era提供