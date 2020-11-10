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隋棠婚宴的禮貌穿搭 配襯Chloé經典新款兩萬有找

聯合報 / 楊詩涵／即時報導
隋棠搭襯Chloé Marcie側背編織包18,500元、Chloé Woody人字拖鞋14,100元。圖／取自IG
隋棠搭襯Chloé Marcie側背編織包18,500元、Chloé Woody人字拖鞋14,100元。圖／取自IG

近日常常現身恆春的隋棠，沒有工作的時段就與家人們在此享受南台灣的天氣與人情，在純樸的日常中，偶爾也有時尚穿搭新作，近日她去參加婚宴，就以優雅的藍色連身寬管褲，展現都會的簡約清新，配襯的包款來自Chloé，是2萬元即可入手的經典系列編織新款。

隋棠的婚宴穿搭相當有禮貌，不搶風采、優雅自然，她寫著「參加婚禮、曬了太陽、孩子赤腳奔跑玩石頭」，是一家人的南國幸福日記，她身上的手袋來自Chloé經典馬鞍包Marcie Bag，在去年推出10周年限定版的流蘇包之後，今年Marcie Bag再度變身，以迷你馬鞍包Mini Marcie、Marcie Basket編織系列嶄新登場，價格也相對親民。

Marcie Bag具有像馬術風格致意的馬鞍造型、縫針設計，包身以三重鞣製的Vitello Granato特製皮革製作，隨著時光淬煉出獨特光澤，霧面小牛皮搭配天然紋理，帶來厚實質感，拋光處理的金屬配件則有復古情懷；每個Marcie Bag都由140個組件完成，全程以手工打造，包款握把靈感取材自網球拍。Marcie Bag系列也延伸出度假風格，包括手工拉菲草編織Marcie Basket包款，具有閒適的波希米亞風情，Chloé Woody人字拖鞋、涼鞋，展現了濱海度假的優閒氣息，也成為隋棠的穿搭配件之一。

Chloé Marcie嫩綠色迷你肩背手提包，42,900元。圖／Chloé提供
Chloé Marcie嫩綠色迷你肩背手提包，42,900元。圖／Chloé提供
隋棠搭襯Chloé Marcie側背編織包18,500元、Chloé Woody人字拖鞋14,100元。圖／取自IG
隋棠搭襯Chloé Marcie側背編織包18,500元、Chloé Woody人字拖鞋14,100元。圖／取自IG
隋棠搭襯Chloé Marcie側背編織包18,500元、Chloé Woody人字拖鞋14,100元。圖／取自IG
隋棠搭襯Chloé Marcie側背編織包18,500元、Chloé Woody人字拖鞋14,100元。圖／取自IG
Chloé Marcie棕色迷你肩背手提包，42,900元。圖／Chloé提供
Chloé Marcie棕色迷你肩背手提包，42,900元。圖／Chloé提供
Chloé Marcie灰色迷你肩背手提包，42,900元。圖／Chloé提供
Chloé Marcie灰色迷你肩背手提包，42,900元。圖／Chloé提供
隋棠選穿款Chloé Woody人字拖鞋，14,100元。圖／Chloé提供
隋棠選穿款Chloé Woody人字拖鞋，14,100元。圖／Chloé提供
Chloé Woody白色平底涼鞋，11,900元。圖／Chloé提供
Chloé Woody白色平底涼鞋，11,900元。圖／Chloé提供
隋棠搭襯Chloé Marcie側背編織包18,500元、Chloé Woody人字拖鞋14,100元。圖／取自IG
隋棠搭襯Chloé Marcie側背編織包18,500元、Chloé Woody人字拖鞋14,100元。圖／取自IG
Chloé Woody黑色平底涼鞋，11,900元。圖／Chloé提供
Chloé Woody黑色平底涼鞋，11,900元。圖／Chloé提供
隋棠選用的Chloé Marcie側背編織包，18,500元。圖／Chloé提供
隋棠選用的Chloé Marcie側背編織包，18,500元。圖／Chloé提供

婚禮 隋棠

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