隋棠婚宴的禮貌穿搭 配襯Chloé經典新款兩萬有找

近日常常現身恆春的隋棠，沒有工作的時段就與家人們在此享受南台灣的天氣與人情，在純樸的日常中，偶爾也有時尚穿搭新作，近日她去參加婚宴，就以優雅的藍色連身寬管褲，展現都會的簡約清新，配襯的包款來自Chloé，是2萬元即可入手的經典系列編織新款。

隋棠的婚宴穿搭相當有禮貌，不搶風采、優雅自然，她寫著「參加婚禮、曬了太陽、孩子赤腳奔跑玩石頭」，是一家人的南國幸福日記，她身上的手袋來自Chloé經典馬鞍包Marcie Bag，在去年推出10周年限定版的流蘇包之後，今年Marcie Bag再度變身，以迷你馬鞍包Mini Marcie、Marcie Basket編織系列嶄新登場，價格也相對親民。