聽新聞
test
0:00 / 0:00
隋棠婚宴的禮貌穿搭 配襯Chloé經典新款兩萬有找
近日常常現身恆春的隋棠，沒有工作的時段就與家人們在此享受南台灣的天氣與人情，在純樸的日常中，偶爾也有時尚穿搭新作，近日她去參加婚宴，就以優雅的藍色連身寬管褲，展現都會的簡約清新，配襯的包款來自Chloé，是2萬元即可入手的經典系列編織新款。
隋棠的婚宴穿搭相當有禮貌，不搶風采、優雅自然，她寫著「參加婚禮、曬了太陽、孩子赤腳奔跑玩石頭」，是一家人的南國幸福日記，她身上的手袋來自Chloé經典馬鞍包Marcie Bag，在去年推出10周年限定版的流蘇包之後，今年Marcie Bag再度變身，以迷你馬鞍包Mini Marcie、Marcie Basket編織系列嶄新登場，價格也相對親民。
Marcie Bag具有像馬術風格致意的馬鞍造型、縫針設計，包身以三重鞣製的Vitello Granato特製皮革製作，隨著時光淬煉出獨特光澤，霧面小牛皮搭配天然紋理，帶來厚實質感，拋光處理的金屬配件則有復古情懷；每個Marcie Bag都由140個組件完成，全程以手工打造，包款握把靈感取材自網球拍。Marcie Bag系列也延伸出度假風格，包括手工拉菲草編織Marcie Basket包款，具有閒適的波希米亞風情，Chloé Woody人字拖鞋、涼鞋，展現了濱海度假的優閒氣息，也成為隋棠的穿搭配件之一。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言