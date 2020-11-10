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寶石先行！Harry Winston年度新品15億頂級珠寶腕表終到貨

聯合報 / 記者釋俊哲 / 台北即時報導
Harry Winston，Ultimate Kaleidoscope萬花筒頂級珠寶腕表，在輕巧轉動中展現寶石光芒構建的大千世界，約1,716萬元。圖 / Harry Winston提供。
Harry Winston，Ultimate Kaleidoscope萬花筒頂級珠寶腕表，在輕巧轉動中展現寶石光芒構建的大千世界，約1,716萬元。圖 / Harry Winston提供。

雖然因疫情影響全世界精品產業節奏，海瑞溫斯頓（Harry Winston）今日終於將年度Time to Move新品表款於台灣完整披露。頂級珠寶時計系列一次獻上Ultimate Kaleidoscope珠寶萬花筒、Winston Cluster、Hypnotic Chrysanthemum等創作；洋溢鮮明運動風範的海洋（Ocean）系列也有月相、黑白雙逆跳、Sparkling大日期三款，加上今年重點、Premier系列的Lotus 36毫米、Majestic Art Deco等多款頂級時計，展現「鑽石之王」對時間的美豔具象演示。

卓時系列Precious Kaleidoscope 36毫米自動腕表，從側面更能感受到寶石色彩的對比與馬賽克形式的豐饒與歡愉能量，133萬元。圖 / Harry Winston提供。
卓時系列Precious Kaleidoscope 36毫米自動腕表，從側面更能感受到寶石色彩的對比與馬賽克形式的豐饒與歡愉能量，133萬元。圖 / Harry Winston提供。

Harry Winston，Ultimate Quadri Tourbillon，白金，手上鍊機芯，55小時動力儲存，時間顯示，四陀飛輪，全世界獨一無二，2,694萬元。圖 / Harry Winston提供。
Harry Winston，Ultimate Quadri Tourbillon，白金，手上鍊機芯，55小時動力儲存，時間顯示，四陀飛輪，全世界獨一無二，2,694萬元。圖 / Harry Winston提供。

海瑞溫斯頓去年曾推出「史詩陀飛輪」10號的方形四陀飛輪，今年則帶來一只可變換為座鐘或懷表的圓形「Ultimate Quadri Tourbillon」時計。刻意帶有45度角拋光的藍寶石水晶表面，讓人能更全面性欣賞表款中四陀飛輪裝置的「四手聯彈」、綻放無限生機。全世界限量一只，訂價約2,694萬元。

卓時系列Majestic Art Deco36毫米自動腕表，首次使用黑玉為材質，並大量運用珍珠母貝與拼接手法，呈現出強烈鮮明的層次與立體感，340萬元。圖 / Harry Winston提供。
卓時系列Majestic Art Deco36毫米自動腕表，首次使用黑玉為材質，並大量運用珍珠母貝與拼接手法，呈現出強烈鮮明的層次與立體感，340萬元。圖 / Harry Winston提供。

表殼、表帶、表面「全鑲」鑽的Winston Cluster頂級珠寶腕表採取「寶石先行」的思維，當嚴選最高等級的寶石之後才進行設計，務令寶石展現出最大光芒魅力，訂價約1,167萬；卓時系列的Hypnotic Chrysanthemum頂級珠寶時計一如「催眠」名稱施以同等魔法，表面由帶有富貴意涵的「菊花」為靈感，透過多層次堆疊的蛋白石以為「花瓣」，近距離欣賞時，寶石從形體、色澤上的映襯，加上蛋白石藍中帶綠的「油彩」現象，令人心醉神迷。

壓箱寶的另有一件Ultimate Kaleidoscope頂級珠寶萬花筒時計：長約數公分的小巧珠寶表面大量鑲嵌以鑽石、黃色藍寶石、藍寶石、黃寶石、帕拉依巴碧璽，頂蓋並有泛著柔美光澤、珍珠母貝的時間表面，一旦輕選開啟、則瞬間變為一只萬花筒，透過三角形視窗近窺，將引領心神沈浸於由光源穿透寶石所形塑的魔法世界，每一刻轉動、輕擺的瞬間，光耀大千。全數27只頂級珠寶時計多款為限量或全球獨一無二，總值近1億5,000萬元，並將於台灣展出直至11月30日。

Harry Winston，Ocean系列月相功能42毫米腕表，新款設計在玫瑰金表殼鑲嵌以整圈梯鑽，更顯閃耀，全球限量20只，約370萬元。圖 / Harry Winston提供。
Harry Winston，Ocean系列月相功能42毫米腕表，新款設計在玫瑰金表殼鑲嵌以整圈梯鑽，更顯閃耀，全球限量20只，約370萬元。圖 / Harry Winston提供。

Harry Winston，萬花筒Kaleidoscope頂級珠寶時計。同時以寶石的色澤與切工，展現繁複的對比魅力。約618萬元。圖 / Harry Winston提供。
Harry Winston，萬花筒Kaleidoscope頂級珠寶時計。同時以寶石的色澤與切工，展現繁複的對比魅力。約618萬元。圖 / Harry Winston提供。

珠寶 鑽石 疫情

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