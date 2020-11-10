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The North Face砸600億入主Supreme 潮牌正式集團化

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
旗下擁有The North Face、Timberland和Van等品牌的威富集團，正式買下Supreme。圖／VF Corporation提供
旗下擁有The North Face、Timberland和Van等品牌的威富集團，正式買下Supreme。圖／VF Corporation提供

旗下擁有The North Face、Timberland和Van等品牌的 VF Corporation威富集團，正式對外宣布砸下約21億美元（600億元），成為殿堂級潮牌Supreme的新主人。而創辦人James Jebbia及其團隊，將會繼續留任，收購消息震撼潮流圈。

每每推出新品，總會造成搶購的Supreme在潮流圈擁有難以撼動的地位，根據《WWD》的報導指出，這一次的收購案，是以極其低調的方式進行，預計在2020的會計年度結束前完成。雖然，這樣併購的方式，引起許多的關注，不過熟悉Supreme交易的人都知道，早在三年前私募股權投 The Carlyle Group就先以5億美元，買下了其50%的股份。而也在同一年，Louis Vuitton和Supreme推出聯名款，成為一線精品跨界潮牌的濫觴。爾後更有與RIMOWA的合作，同樣是銷售一空，業界人士多認為這是Supreme的鍍金策略。因此，才在三年後，市值有辦法從原先的10億美元，暴增到被收購的21億美元。

不管如何，這樁買賣都將成事實，Supreme的創辦人James Jebbia也在威富集團對外的聲明中說「很榮幸能加入VF，這是一家世界級的公司，擁有許多與我們合作多年的知名品牌。這種夥伴關係將保持我們獨特的文化和獨立性，也能延續自1994年以來的精神」。同時，也提到Supreme除了會與集團內品牌跨界之外，也能繼續與更多不同單位合作，而且還能運用其全球供應鍊、平台。業界預估Supreme在2022年時，有望替威富集團至少賺進5億美元，每股20美分的調整後盈利。

The North Face過去曾與Supreme合作。圖／VF Corporation提供
The North Face過去曾與Supreme合作。圖／VF Corporation提供

Timberland也與Supreme有多次的跨界聯名。圖／VF Corporation提供
Timberland也與Supreme有多次的跨界聯名。圖／VF Corporation提供

Vans與Supreme的合作款，總是迅速被秒殺。圖／VF Corporation提供
Vans與Supreme的合作款，總是迅速被秒殺。圖／VF Corporation提供

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