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許路兒秋遊照片真是美慘了 任容萱也搭Loro Piana靠頭髮搶鏡

聯合報 / 楊詩涵／即時報導
任容萱、許路兒搭襯Loro Piana Extra Pocket Bag包款，展現秋遊造型。圖／取自IG
任容萱、許路兒搭襯Loro Piana Extra Pocket Bag包款，展現秋遊造型。圖／取自IG

許路兒、任容萱近日在IG放上秋遊的照片，不得不說許路兒的秋日戶外系列，簡直在拍旅遊穿搭目錄，張張精采，她在浪漫玻璃屋系列照片還寫下「舒適的光和溫度+優雅洋裝和包，就自然有滿滿的內心戲」，而任容萱則是拍了新竹狂風吹的照片，完全是搞笑的青春遠足版，兩人出遊都選搭了Loro Piana Extra Pocket Bag包款系列。

任容萱表示新竹的風真的沒有在客氣的大放送，一開始微微吹很有意境，她也放上一瞬間被吹成瘋婆子的搞笑圖，襯著後面的藍色晴空，看起來相當舒心迷人；許路兒另一則穿搭盡顯冬日氣質穿搭，以駝色毛衣搭配暖黃色包款，身著褲裝、休閒鞋，是假日出遊的穿搭參考書。而她倆選用的Loro Piana Extra Pocket Bag包款，日前柯佳嬿也拿來配襯初秋造型。

Extra Pocket系列是Loro Piana秋冬季節主打的小型包款，結合了頂級面料、簡約輪廓和功能性，各種形狀和容量的軟質包身，方便收納隨身小物。採用牛皮或鴕鳥皮製成，搭配可拆卸肩帶，或背面設計了皮帶環，可轉變為手提、肩背或腰包款式，並推出多款色彩，包括最經典的中性棕色、米白、紫紅，或是天空藍、亮紅和淡粉，以不同色彩襯出沉穩或輕快的秋日風格。

許路兒以印花洋裝展現秋日浪漫，選搭Extra Pocket Bag包款，54,300元。圖／取自IG
許路兒以印花洋裝展現秋日浪漫，選搭Extra Pocket Bag包款，54,300元。圖／取自IG
許路兒以印花洋裝展現秋日浪漫，選搭Extra Pocket Bag包款，54,300元。圖／取自IG
許路兒以印花洋裝展現秋日浪漫，選搭Extra Pocket Bag包款，54,300元。圖／取自IG
任容萱搭襯Loro Piana Extra Pocket Bag包款，62,500元。圖／取自IG
任容萱搭襯Loro Piana Extra Pocket Bag包款，62,500元。圖／取自IG
許路兒選搭Extra Pocket Bag包款，54,300元。圖／取自IG
許路兒選搭Extra Pocket Bag包款，54,300元。圖／取自IG
Loro Piana Extra Pocket Bag天空藍迷你肩背包，50,000元。圖／Loro Piana提供
Loro Piana Extra Pocket Bag天空藍迷你肩背包，50,000元。圖／Loro Piana提供
許路兒用駝色毛衣帶出秋冬季的情調，選搭Extra Pocket Bag包款，54,300元。圖／取自IG
許路兒用駝色毛衣帶出秋冬季的情調，選搭Extra Pocket Bag包款，54,300元。圖／取自IG
任容萱搭襯Loro Piana Extra Pocket Bag包款，62,500元。圖／取自IG
任容萱搭襯Loro Piana Extra Pocket Bag包款，62,500元。圖／取自IG
Loro Piana Extra Pocket Bag紅色鴕鳥皮肩背包，95,300元。圖／Loro Piana提供
Loro Piana Extra Pocket Bag紅色鴕鳥皮肩背包，95,300元。圖／Loro Piana提供
許路兒以印花洋裝展現秋日浪漫，選搭Extra Pocket Bag包款，54,300元。圖／取自IG
許路兒以印花洋裝展現秋日浪漫，選搭Extra Pocket Bag包款，54,300元。圖／取自IG
Loro Piana Extra Pocket Bag黃色腰包，54,300元。圖／Loro Piana提供
Loro Piana Extra Pocket Bag黃色腰包，54,300元。圖／Loro Piana提供
許路兒以印花洋裝展現秋日浪漫，選搭Extra Pocket Bag包款，54,300元。圖／取自IG
許路兒以印花洋裝展現秋日浪漫，選搭Extra Pocket Bag包款，54,300元。圖／取自IG
許路兒用駝色毛衣帶出秋冬季的情調，選搭Extra Pocket Bag包款，54,300元。圖／取自IG
許路兒用駝色毛衣帶出秋冬季的情調，選搭Extra Pocket Bag包款，54,300元。圖／取自IG
柯佳嬿詮釋Loro Piana Extra Pocket Bag包款，54,300元。圖／取自IG
柯佳嬿詮釋Loro Piana Extra Pocket Bag包款，54,300元。圖／取自IG
Loro Piana Extra Pocket Bag深藍後背包，62,500元。圖／Loro Piana提供
Loro Piana Extra Pocket Bag深藍後背包，62,500元。圖／Loro Piana提供
Loro Piana Extra Pocket Bag酒紅迷你肩背包，50,000元。圖／Loro Piana提供
Loro Piana Extra Pocket Bag酒紅迷你肩背包，50,000元。圖／Loro Piana提供
許路兒用駝色毛衣帶出秋冬季的情調，選搭Extra Pocket Bag包款，54,300元。圖／取自IG
許路兒用駝色毛衣帶出秋冬季的情調，選搭Extra Pocket Bag包款，54,300元。圖／取自IG
柯佳嬿詮釋Loro Piana Extra Pocket Bag包款，54,300元。圖／取自IG
柯佳嬿詮釋Loro Piana Extra Pocket Bag包款，54,300元。圖／取自IG

新竹 任容萱

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