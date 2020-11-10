許路兒秋遊照片真是美慘了 任容萱也搭Loro Piana靠頭髮搶鏡

許路兒、任容萱近日在IG放上秋遊的照片，不得不說許路兒的秋日戶外系列，簡直在拍旅遊穿搭目錄，張張精采，她在浪漫玻璃屋系列照片還寫下「舒適的光和溫度+優雅洋裝和包，就自然有滿滿的內心戲」，而任容萱則是拍了新竹狂風吹的照片，完全是搞笑的青春遠足版，兩人出遊都選搭了Loro Piana Extra Pocket Bag包款系列。

任容萱表示新竹的風真的沒有在客氣的大放送，一開始微微吹很有意境，她也放上一瞬間被吹成瘋婆子的搞笑圖，襯著後面的藍色晴空，看起來相當舒心迷人；許路兒另一則穿搭盡顯冬日氣質穿搭，以駝色毛衣搭配暖黃色包款，身著褲裝、休閒鞋，是假日出遊的穿搭參考書。而她倆選用的Loro Piana Extra Pocket Bag包款，日前柯佳嬿也拿來配襯初秋造型。