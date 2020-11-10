快訊

苦澀的和平：亞美尼亞「投降」撤軍…高加索戰爭結束

美交接空窗三軍戒備？柯文哲：兩大象做愛 草皮都倒楣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

LONGTAIL x WAT聯名 將招牌雞尾酒瓶裝化

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
LONGTAIL的玻璃隔間半開放式包廂。圖／LONGTAIL提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
LONGTAIL的玻璃隔間半開放式包廂。圖／LONGTAIL提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

座落於敦南商圈、連續三年獲得米其林一星肯定的LONGTAIL，以提供跨國界當代料理、創意調酒、精品葡萄酒及精釀啤酒聞名，日前與WAT聯名，將招牌雞尾酒「盡在不言中（Lost in Translation）」瓶裝化，推出聯名瓶裝雞尾酒。

這款LONGTAIL 與WAT 聯名的雞尾酒，以熱帶水果香氣為主軸線，入口即可感受到豐沛的金桔與鳳梨的熱帶果香風情，之後再由小黃瓜及紫蘇的草本清新感繼續堆疊層次，最後再由綠茶梅酒和蘭姆酒帶出的細緻尾韻，十分討喜。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

「WAT」源自英文中驚呼「WHAT！」的諧音，象徵打破調酒規則的新嘗試，以「Cocktails. Anywhere, Anytime. 」為品牌核心概念，挑戰翻玩經典創意的跨界新式雞尾酒。

「LONGTAIL」字意為台灣特有種藍鵲、及東南亞的長尾船。餐廳取 LONGTAIL為名，代表主廚林明健運用各式在地食材入菜，展現台灣豐饒之美，林明健同時以深厚料理實力，融入亞洲各地旅遊經歷及生活體驗，結合國際視野展現異國風味，猶如長尾船或飛翔的鳥，將各地特色美味傳遞至客人味蕾。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

LONGTAIL秋季新菜鴨肝餃、芝麻醬、小黃瓜、荔枝、香菜。圖／LONGTAIL提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
LONGTAIL秋季新菜鴨肝餃、芝麻醬、小黃瓜、荔枝、香菜。圖／LONGTAIL提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
LONGTAIL與WAT聯名，將招牌雞尾酒「盡在不言中」瓶裝化。圖／摘自WAT官網。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
LONGTAIL與WAT聯名，將招牌雞尾酒「盡在不言中」瓶裝化。圖／摘自WAT官網。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
LONGTAIL主廚林明健，同時也是經營者。圖／LONGTAIL提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
LONGTAIL主廚林明健，同時也是經營者。圖／LONGTAIL提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

葡萄酒 東南亞

延伸閱讀

抗旱滴灌雞尾酒式補助 每人最多40萬元不限名額

颱風可能接力生成 未來一週北東濕涼

颱風可能接力形成 北北基大雨！吳德榮：北部濕涼到周三

熱帶風暴伊塔災情擴大 瓜地馬拉150人喪命或失聯

相關新聞

The North Face砸600億入主Supreme 潮牌正式集團化

旗下擁有The North Face、Timberland和Van等品牌的 VF Corporation威富集團，正式對...

雙11達美樂外帶小披薩「111元」 限時快閃最高省168元

達美樂將於雙11當天舉辦快閃活動，外帶小披薩1個只要111元(9吋，約53折，最高可省168元)，共有14種口味可選擇。...

「六福客棧」不打烊 經典名菜7-11、全聯買得到

六福旅遊集團看好每年台灣冷凍與冷藏調理食品銷售總額超過460億元，決定將飯店美味化做在家就能輕鬆品嘗的冷凍料理。繼與台灣...

台新攜龐畢度進偏鄉 帶孩子學藝術

台新銀行攜手聯合數位文創將國際級美學教育帶入偏鄉，今（10）日於台東池上鄉福原國小舉辦由巴黎龐畢度中心所規劃的「哇！馬戲團」行動藝術課。福原國小校長林宜茂表示，期待這份藝術教育計劃能持續在台灣發酵，讓偏鄉的孩子們，也能擁有翻轉未來的力量。

New Era攜手CAFE!N、Coffee Libre致敬百年經典 讓喝咖啡也變潮

潮帽品牌New Era誕生百年，因此跨界不斷，繼與PHANTACi合作後，又與咖啡連鎖店CAFE!N、韓國精品咖啡Cof...

寶石先行！Harry Winston年度新品15億頂級珠寶腕表終到貨

雖然因疫情影響全世界精品產業節奏，海瑞溫斯頓（Harry Winston）今日終於將年度Time to Move新品表款...

許路兒秋遊照片真是美慘了 任容萱也搭Loro Piana靠頭髮搶鏡

許路兒、任容萱近日在IG放上秋遊的照片，不得不說許路兒的秋日戶外系列，簡直在拍旅遊穿搭目錄，張張精采，她在浪漫玻璃屋系列...

LONGTAIL x WAT聯名 將招牌雞尾酒瓶裝化

座落於敦南商圈、連續三年獲得米其林一星肯定的LONGTAIL，以提供跨國界當代料理、創意調酒、精品葡萄酒及精釀啤酒聞名，...

U值媒／有了你沒了世界又如何？

這是個眾所周知的故事的眾所周知的版本，然而睽違這麼多年它才走到我們面前以它本來面目示於我們面前，不再有馬賽克，不再有黑條槓，不再模糊，不再斷裂，其自豪的袒露自己的身軀在我們的面前，無論是以女體還是男體，無論是以情慾或色情，無論是以暴力或柔情，它自豪的對我們袒露一切，如同阿吉所言：「變態又如何？」感官的故事極其簡單，就是一個老爺阿吉邂逅了一個仕女阿部定，兩人陷入了性愛漩渦，於是私奔出逃，然後在旅館做愛，做愛做到毀滅彼此，沒了。

雙11狂降萬元！Acer Nitro 5電競筆電破盤價3萬元有找

迎戰雙11狂熱購物節，Acer好康大放送，除了推出指定輕薄、電競筆電超狂下殺優惠，包括11代輕薄筆電Swift 5、Ac...

FENDI購物提袋邁向奢華新境界 拎起來美美的又有點派

向來喜歡幽默創新的FENDI，近期以自家的商品包裝袋、紙袋汲取靈感，推出中性的Packaging配件系列，將生活物件晉升...

7-11關東煮「乾濕分離」新變革！熱銷口味TOP 5出爐

天氣轉涼之後，能夠喝到熱湯的超商關東煮就成為許多消費者的最愛，7-ELEVEN表示，關東煮是熱食自助區的億元小金雞之一，...

熱門新聞

台南安平直達澎湖！麗娜輪海上航線11月20日試營運

麥寮有石虎？有人發現蹤跡 濁水溪接連火災危及棲地

心理測驗／箱子內裝了什麼？ 測驗你令人稱羨的特質

油車吸乾機車換購補助 環署挨轟

東北風襲！北東濕涼有雨低溫探17度 梵高颱風恐轉中颱

熟女腹漲便秘糞細如筷 竟是卵巢癌末期

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。