LONGTAIL x WAT聯名 將招牌雞尾酒瓶裝化

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

座落於敦南商圈、連續三年獲得米其林一星肯定的LONGTAIL，以提供跨國界當代料理、創意調酒、精品葡萄酒及精釀啤酒聞名，日前與WAT聯名，將招牌雞尾酒「盡在不言中（Lost in Translation）」瓶裝化，推出聯名瓶裝雞尾酒。

這款LONGTAIL 與WAT 聯名的雞尾酒，以熱帶水果香氣為主軸線，入口即可感受到豐沛的金桔與鳳梨的熱帶果香風情，之後再由小黃瓜及紫蘇的草本清新感繼續堆疊層次，最後再由綠茶梅酒和蘭姆酒帶出的細緻尾韻，十分討喜。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

「WAT」源自英文中驚呼「WHAT！」的諧音，象徵打破調酒規則的新嘗試，以「Cocktails. Anywhere, Anytime. 」為品牌核心概念，挑戰翻玩經典創意的跨界新式雞尾酒。

「LONGTAIL」字意為台灣特有種藍鵲、及東南亞的長尾船。餐廳取 LONGTAIL為名，代表主廚林明健運用各式在地食材入菜，展現台灣豐饒之美，林明健同時以深厚料理實力，融入亞洲各地旅遊經歷及生活體驗，結合國際視野展現異國風味，猶如長尾船或飛翔的鳥，將各地特色美味傳遞至客人味蕾。

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※飲酒過量，害人害己。