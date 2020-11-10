聽新聞
test
0:00 / 0:00
美國新任副總統賀錦麗 用裸色高跟鞋穿出俐落時尚感
最近美國總統大選經過激烈的開票過程後總算有了最終結果，由民主黨喬拜登（Joe Biden）和賀錦麗（Kamala Harris）當選，其中賀錦麗是美國史上第一位女性副總統、首位登上美國政治舞台此一高位的黑人及亞裔女性，這樣的選舉結果也被她和許多支持者視為更具代表性和時代意義。
日前賀錦麗也破例在總統當選人拜登之前發表勝選演說，當天她身穿一襲Carolina Herrera緞面襯衫配米白色西裝褲裝，腳踩Manolo Blahnik裸色SAMBA高跟鞋，顯得幹練俐落又時髦。而這雙鞋也讓人想起幾年前電影《侏儸紀世界》中女主角穿的那雙怎麼跑都可以跑很快的裸色高跟鞋，傳遞出女性的堅強與勇氣，對照賀錦麗「我是首位進入白宮的女性，但一定不是最後一位，今晚每位小女孩都看到，這是一個充滿可能性的國家」的勝選感言，格外讓人印象深刻。
「能為這樣一位神聖的女人服務是多麼的榮幸——她有著令人記憶猶新的風格，適合任何場合。賀錦麗是一位能夠勇於突破障礙的人。」Mr. Blahnik日前在接受Footwear News獨家採訪時表示。賀錦麗在就職演說中穿的SAMBA，是Manolo Blahnik經典高跟款式，以柔和的鞋身線條設計帶出簡約俐落的百搭特性，突顯優雅氣質。如果喜歡更銳利的尖頭款，則是可以選擇另一經典系列BB，這是以法國女神Brigitte Bardot為靈感來源所打造的款式，同樣也有不同材質與顏色，滿足各種場合穿著。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言