美國新任副總統賀錦麗 用裸色高跟鞋穿出俐落時尚感

最近美國總統大選經過激烈的開票過程後總算有了最終結果，由民主黨喬拜登（Joe Biden）和賀錦麗（Kamala Harris）當選，其中賀錦麗是美國史上第一位女性副總統、首位登上美國政治舞台此一高位的黑人及亞裔女性，這樣的選舉結果也被她和許多支持者視為更具代表性和時代意義。

日前賀錦麗也破例在總統當選人拜登之前發表勝選演說，當天她身穿一襲Carolina Herrera緞面襯衫配米白色西裝褲裝，腳踩Manolo Blahnik裸色SAMBA高跟鞋，顯得幹練俐落又時髦。而這雙鞋也讓人想起幾年前電影《侏儸紀世界》中女主角穿的那雙怎麼跑都可以跑很快的裸色高跟鞋，傳遞出女性的堅強與勇氣，對照賀錦麗「我是首位進入白宮的女性，但一定不是最後一位，今晚每位小女孩都看到，這是一個充滿可能性的國家」的勝選感言，格外讓人印象深刻。