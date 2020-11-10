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美國新任副總統賀錦麗 用裸色高跟鞋穿出俐落時尚感

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
美國新任副總統賀錦麗發表勝選演說，身穿Carolina Herrera緞面襯衫配米白色西裝褲裝，腳踩Manolo Blahnik裸色SAMBA高跟鞋。圖／Manolo Blahnik提供
美國新任副總統賀錦麗發表勝選演說，身穿Carolina Herrera緞面襯衫配米白色西裝褲裝，腳踩Manolo Blahnik裸色SAMBA高跟鞋。圖／Manolo Blahnik提供

最近美國總統大選經過激烈的開票過程後總算有了最終結果，由民主黨喬拜登（Joe Biden）和賀錦麗（Kamala Harris）當選，其中賀錦麗是美國史上第一位女性副總統、首位登上美國政治舞台此一高位的黑人及亞裔女性，這樣的選舉結果也被她和許多支持者視為更具代表性和時代意義。

日前賀錦麗也破例在總統當選人拜登之前發表勝選演說，當天她身穿一襲Carolina Herrera緞面襯衫配米白色西裝褲裝，腳踩Manolo Blahnik裸色SAMBA高跟鞋，顯得幹練俐落又時髦。而這雙鞋也讓人想起幾年前電影《侏儸紀世界》中女主角穿的那雙怎麼跑都可以跑很快的裸色高跟鞋，傳遞出女性的堅強與勇氣，對照賀錦麗「我是首位進入白宮的女性，但一定不是最後一位，今晚每位小女孩都看到，這是一個充滿可能性的國家」的勝選感言，格外讓人印象深刻。

「能為這樣一位神聖的女人服務是多麼的榮幸——她有著令人記憶猶新的風格，適合任何場合。賀錦麗是一位能夠勇於突破障礙的人。」Mr. Blahnik日前在接受Footwear News獨家採訪時表示。賀錦麗在就職演說中穿的SAMBA，是Manolo Blahnik經典高跟款式，以柔和的鞋身線條設計帶出簡約俐落的百搭特性，突顯優雅氣質。如果喜歡更銳利的尖頭款，則是可以選擇另一經典系列BB，這是以法國女神Brigitte Bardot為靈感來源所打造的款式，同樣也有不同材質與顏色，滿足各種場合穿著。

BB鞋款，27,800元。圖／Manolo Blahnik提供
BB鞋款，27,800元。圖／Manolo Blahnik提供
BB鞋款，27,800元。圖／Manolo Blahnik提供
BB鞋款，27,800元。圖／Manolo Blahnik提供
BB鞋款，27,800元。圖／Manolo Blahnik提供
BB鞋款，27,800元。圖／Manolo Blahnik提供
Manolo Blahnik裸色SAMBA高跟鞋。圖／Manolo Blahnik提供
Manolo Blahnik裸色SAMBA高跟鞋。圖／Manolo Blahnik提供
美國新任副總統賀錦麗發表勝選演說，身穿Carolina Herrera緞面襯衫配米白色西裝褲裝，腳踩Manolo Blahnik裸色SAMBA高跟鞋。圖／Manolo Blahnik提供
美國新任副總統賀錦麗發表勝選演說，身穿Carolina Herrera緞面襯衫配米白色西裝褲裝，腳踩Manolo Blahnik裸色SAMBA高跟鞋。圖／Manolo Blahnik提供

賀錦麗 高跟鞋 拜登

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