日月潭推部落尋味之旅 伊達邵與飯店業合作香氛
日月潭伊達邵碼頭上，最近傳遞著邵族部落的文化與品味。日管處的「部落尋味」，結合日月潭地區優質飯店做雙向合作，以香味、風味及品味三個方向為核心，推薦住房客人到部落參加深度體驗，一方面也邀請部落外送體驗課程到飯店，讓遊客重新發現部落的美好。
日管處表示，近來率領調香師團隊進入部落與族人一起研發馬告香水，與族人一同摘取山中最新鮮的馬吿，透過不斷的學習及反覆萃取，終於定出專屬部落的味道，研發出全台灣首創的部落香水；馬告香氛產業鏈由餐飲出發，升級到香氛生活美學，滿足眼耳鼻舌身意的六感體驗，融入新創遊程中。
日管處指出，「馬告」是布農族甚至台灣原住民最重要的調味料，研發出原住民風味料理的美食料理特色，可說是最具台灣代表性的味道之一，在國家風景區帶動下，目前已有多家潭區飯店籌備相關遊程與產品中，不但增添飯店特色，也能幫助部落改善經濟，形成產業、部落、遊客多贏的局面。
丹大布農部落說，近年來結合公部門資源，推動馬告香氛產業鏈，以部落傳統文化出發，發展馬告香氛香水產品以及馬告香氛體驗課程遊程兩大產品線，一口氣產出兩款馬告香水，分別是代表男性的「大地勇氣」與象徵女性的「喜歡」。
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