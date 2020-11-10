快訊

去考公務員？人力流動率超乎想像 戳破公職「鐵飯碗」

蔡總統永和寓所遭潑不明液體 警方火速逮捕犯案男子

日月潭推部落尋味之旅 伊達邵與飯店業合作香氛

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
日管處的「部落尋味」，結合日月潭地區優質飯店做雙向合作，推薦住房客人到部落參加深度體驗。圖／日管處提供
日管處的「部落尋味」，結合日月潭地區優質飯店做雙向合作，推薦住房客人到部落參加深度體驗。圖／日管處提供

日月潭伊達邵碼頭上，最近傳遞著邵族部落的文化與品味。日管處的「部落尋味」，結合日月潭地區優質飯店做雙向合作，以香味、風味及品味三個方向為核心，推薦住房客人到部落參加深度體驗，一方面也邀請部落外送體驗課程到飯店，讓遊客重新發現部落的美好。

日管處表示，近來率領調香師團隊進入部落與族人一起研發馬告香水，與族人一同摘取山中最新鮮的馬吿，透過不斷的學習及反覆萃取，終於定出專屬部落的味道，研發出全台灣首創的部落香水；馬告香氛產業鏈由餐飲出發，升級到香氛生活美學，滿足眼耳鼻舌身意的六感體驗，融入新創遊程中。

日管處指出，「馬告」是布農族甚至台灣原住民最重要的調味料，研發出原住民風味料理的美食料理特色，可說是最具台灣代表性的味道之一，在國家風景區帶動下，目前已有多家潭區飯店籌備相關遊程與產品中，不但增添飯店特色，也能幫助部落改善經濟，形成產業、部落、遊客多贏的局面。

丹大布農部落說，近年來結合公部門資源，推動馬告香氛產業鏈，以部落傳統文化出發，發展馬告香氛香水產品以及馬告香氛體驗課程遊程兩大產品線，一口氣產出兩款馬告香水，分別是代表男性的「大地勇氣」與象徵女性的「喜歡」。

日管處的「部落尋味」，結合日月潭地區優質飯店做雙向合作，推薦住房客人到部落參加深度體驗。圖／日管處提供
日管處的「部落尋味」，結合日月潭地區優質飯店做雙向合作，推薦住房客人到部落參加深度體驗。圖／日管處提供
日管處的「部落尋味」，結合日月潭地區優質飯店做雙向合作，推薦住房客人到部落參加深度體驗。圖／日管處提供
日管處的「部落尋味」，結合日月潭地區優質飯店做雙向合作，推薦住房客人到部落參加深度體驗。圖／日管處提供
日管處的「部落尋味」，結合日月潭地區優質飯店做雙向合作，推薦住房客人到部落參加深度體驗。圖／日管處提供
日管處的「部落尋味」，結合日月潭地區優質飯店做雙向合作，推薦住房客人到部落參加深度體驗。圖／日管處提供

原住民 日月潭 國家風景區

延伸閱讀

義大利FURLA首推香水！打造5款不同女人的個性香味

蘇貞昌行銷日月潭紅茶 爆料蜜月在南投喝紅茶、啃甘蔗

日月潭紅茶文化季開幕 蘇貞昌出席助行銷

電氣移除日月潭魚虎成效有限 議員建議舉辦釣魚比賽

相關新聞

承載著信仰的崇拜與歡喜 以原木傳遞暖意的聖潔教堂

總部位於雅加達的印尼設計與建築公司TSDS Interior Architects，在婆羅洲Sajau 的橡膠園為工人建造了一座教堂，使用的木材皆來自於從當地採購的建築殘料。

日月潭推部落尋味之旅 伊達邵與飯店業合作香氛

日月潭伊達邵碼頭上，最近傳遞著邵族部落的文化與品味。日管處的「部落尋味」，結合日月潭地區優質飯店做雙向合作，以香味、風味...

雙11狂降萬元！Acer Nitro 5電競筆電破盤價3萬元有找

迎戰雙11狂熱購物節，Acer好康大放送，除了推出指定輕薄、電競筆電超狂下殺優惠，包括11代輕薄筆電Swift 5、Ac...

FENDI購物提袋邁向奢華新境界 拎起來美美的又有點派

向來喜歡幽默創新的FENDI，近期以自家的商品包裝袋、紙袋汲取靈感，推出中性的Packaging配件系列，將生活物件晉升...

7-11關東煮「乾濕分離」新變革！熱銷口味TOP 5出爐

天氣轉涼之後，能夠喝到熱湯的超商關東煮就成為許多消費者的最愛，7-ELEVEN表示，關東煮是熱食自助區的億元小金雞之一，...

這次輪到「V」標誌當主角 VALENTINO推出優雅圖冊

日前我們才看到Paul Smith推出五十周年紀念書，近日VALENTINO GARAVANI VLOGO SIGNAT...

昆凌、周冬雨、鄭恩彩曬美照 Boucheron廣告視覺新釋出

冬日的腳步近了、空氣裡似乎預約了年底甜甜的味道。法國頂級珠寶品牌寶詩龍（Boucheron）近期公布了冬日佳節的全新廣告...

光棍節喝什麼？ 3種單身族最威喝法

1111光棍節在行銷下成了熱門購物季，好似忘了其實光棍節原本是屬於單身者的節日。有人說：「當你無法將另一半擁入懷中，至少...

台南安平直達澎湖！麗娜輪海上航線11月20日試營運

台南安平可搭船直達澎湖了！台南安平到澎湖馬公海上航線停駛多年，東聯航運公司今年推出高速客輪「麗娜輪」，將在11月20日試...

華信雙11優惠！國內機票「這兩時間點買」現省600元

配合歲末雙11網購大盛事，華信航空今宣布推出「雙11瘋國旅 快閃折600元」活動。11日上午11時11分和晚上11時11...

全台限量24個！Cath Kidston推出超可愛動物倒數日曆

為了迎接年底的耶誕節，許多品牌都開始推出應景的倒數日曆。旗下產品包含服飾、包款配件、居家餐瓷甚至是保養品的英國品牌Cat...

義大利FURLA首推香水！打造5款不同女人的個性香味

許多女生喜愛的義大利皮件品牌FURLA，創立已經將近百年，2020年首度進軍香氛市場，推出5款香水，就以5種不同個性的女...

熱門新聞

麥寮有石虎？有人發現蹤跡 濁水溪接連火災危及棲地

10歲男童染肺炎鏈球菌兩度心跳停止命危 疾管署這麼說

台南安平直達澎湖！麗娜輪海上航線11月20日試營運

油車吸乾機車換購補助 環署挨轟

今年第22號颱風梵高生成 不影響台灣但會帶來點水氣

心理測驗／箱子內裝了什麼？ 測驗你令人稱羨的特質

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。