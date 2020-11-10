日月潭推部落尋味之旅 伊達邵與飯店業合作香氛

日月潭伊達邵碼頭上，最近傳遞著邵族部落的文化與品味。日管處的「部落尋味」，結合日月潭地區優質飯店做雙向合作，以香味、風味及品味三個方向為核心，推薦住房客人到部落參加深度體驗，一方面也邀請部落外送體驗課程到飯店，讓遊客重新發現部落的美好。

日管處表示，近來率領調香師團隊進入部落與族人一起研發馬告香水，與族人一同摘取山中最新鮮的馬吿，透過不斷的學習及反覆萃取，終於定出專屬部落的味道，研發出全台灣首創的部落香水；馬告香氛產業鏈由餐飲出發，升級到香氛生活美學，滿足眼耳鼻舌身意的六感體驗，融入新創遊程中。

日管處指出，「馬告」是布農族甚至台灣原住民最重要的調味料，研發出原住民風味料理的美食料理特色，可說是最具台灣代表性的味道之一，在國家風景區帶動下，目前已有多家潭區飯店籌備相關遊程與產品中，不但增添飯店特色，也能幫助部落改善經濟，形成產業、部落、遊客多贏的局面。