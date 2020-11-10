雙11狂降萬元！Acer Nitro 5電競筆電破盤價3萬元有找
迎戰雙11狂熱購物節，Acer好康大放送，除了推出指定輕薄、電競筆電超狂下殺優惠，包括11代輕薄筆電Swift 5、Acer ENDURO強固筆電及平板新品也同步上市開賣，活動期間購買指定機種還有機會抽涵碧樓一泊二食雙人遊，想入手新機就趁此時！
主打入門指定款輕薄筆電Acer Swift 1（SF114-32），具備的霧面金屬外殼、超窄邊框螢幕，重量約1.3公斤。採用Intel Celeron-4100處理器、內建256GB SSD及4GB RAM，最高20小時持久電力，學生文書作業處理首選，售價19,900元，特價15,900元，網購還有限時加碼優惠。
而宏碁旗下廣受歡迎的電競筆電Nitro 5（AN515-55-52P4）雙11檔期也祭出加碼優惠，配備15.6吋144 Hz FHD IPS顯示器，搭載第10代Intel Core i5-10300H處理器、NVIDIA GeForce RTX 2060顯示晶片，以及8 GB記憶體、512GB SSD，售價40,900元，雙11破盤限時下殺萬元，只要3萬元有找，各銷售通路另有限時破盤價。
即日起至11月22日期間，購買任一款Acer筆電及桌機搭載Intel Core處理器系列，週週抽市價20,500元的涵碧樓一泊二食雙人遊，每週2組，雙11當日再加碼3組。購買Swift 3/5/7系列，搭載第10代Intel Core處理器，登錄送市價1,990元的Acer Type-C轉接頭乙個，於旗艦專售店購買桌機/筆電，再送獨家授權周邊配件，數量有限，送完為止。
而宏碁旗下「PREDATORSHOT掠奪者能量飲」也舉辦雙11週週加碼抽活動，即日起至11月22日止，凡購買宏碁掠奪者能量飲並至活動網站憑發票上網登錄，即可參加週週抽活動，最大獎為市價12,980元的最新PS5數位版遊戲機，另外還有Predator Galea 300電競耳機、Predator Earphone 300電競滑鼠、PredatorShot長型電競滑鼠墊、手遊虛寶等好禮。即日起至12月1日止，全台全家便利商店同步推出PredatorShot掠奪者能量飲第2件6折優惠。
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