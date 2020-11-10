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7-11關東煮「乾濕分離」新變革！熱銷口味TOP 5出爐

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN將店內的關東煮設備進行變革，打造「乾濕分離」的全新銷售模式，讓食材口感更Q彈、高湯更鮮甜，即日起擴大導入300間門市。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN將店內的關東煮設備進行變革，打造「乾濕分離」的全新銷售模式，讓食材口感更Q彈、高湯更鮮甜，即日起擴大導入300間門市。圖／7-ELEVEN提供

天氣轉涼之後，能夠喝到熱湯的超商關東煮就成為許多消費者的最愛，7-ELEVEN表示，關東煮是熱食自助區的億元小金雞之一，每年10月到隔年1月是關東煮銷售高峰，氣溫20℃以下之後溫度每下降3℃、銷售量即會成長1成。繼推出冷藏的關東煮鮮食之後，7-ELEVEN也將店內的關東煮設備進行變革，打造「乾濕分離」的全新銷售模式，讓食材口感更Q彈、高湯更鮮甜。

7-ELEVEN為了提供更美味的關東煮，將門市原有的湯鍋與蒸式做法整合，將關東煮湯料分離，依照食材特性分為「蒸鍋」與「湯鍋」，蒸鍋以魚漿、肉類、玉米為主，蒸的方式能讓魚漿及肉類食材展現最佳風味，也改善原本單純蒸鍋造成的食材乾硬；湯鍋則擺放蔬菜、豆腐及蛋類，讓湯汁吸附蔬菜甜味，更針對高湯開發新配方，使用昆布、柴魚、蔬果為基底，喝起來更清甜。

8月底7-ELEVEN進行關東煮初步測試，就創下單店單日多賣出200支關東煮的紀錄，即日起擴大導入300間門市。根據7-ELEVEN統計，大眾最愛吃的關東煮TOP 5口味依序是黑輪、白玉蘿蔔、米血糕、黃金魚蛋、豬肉貢丸，其中人氣冠軍黑輪一年熱賣高達900萬支。即日起至12月1日推出關東煮均一價15元。

7-ELEVEN也推出冷藏關東煮新口味「蔬菜關東煮」與「味噌關東煮」，採用更便利的碗型設計，是熱食自助區吃不到的新口味，超過5,900間門市販售，售價皆為55元。

此外，7-ELEVEN熱壓吐司已導入超過250店，並前進澎湖、花蓮、台東、屏東等商圈，尤其受到花蓮當地居民的喜愛，最高一天締造500多份完售的紀錄。即日起再推出新口味「紐奧良風味烤雞」，使用整片烤雞腿排搭配微辣墨西哥紅醬，一上市就榮登熱壓吐司銷售冠軍，售價65元；另一款「泰式打拋雞」使用泰國進口打拋醬，高溫直火爆炒，香辣開胃，售價60元。而7-ELEVEN熱壓吐司機今年底將一舉達500店。

7-ELEVEN即日起展開「冬日暖心賞」活動，除了推出超商獨家規格的小盒隨身包麥片，還有即溶咖啡、杯湯等超過50款沖泡飲品，活動期間可享第2件5折、買1送1等優惠。

7-ELEVEN關東煮熱銷口味TOP 5第一名：黑輪。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN關東煮熱銷口味TOP 5第一名：黑輪。圖／7-ELEVEN提供
已導入超過250店的7-ELEVEN熱壓吐司，即日起推出新口味「紐奧良風味烤雞」與「泰式打拋雞」。圖／7-ELEVEN提供
已導入超過250店的7-ELEVEN熱壓吐司，即日起推出新口味「紐奧良風味烤雞」與「泰式打拋雞」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起展開「冬日暖心賞」活動，推出超商獨家規格的小盒隨身包麥片以及即溶咖啡、杯湯等超過50款沖泡飲品，活動期間可享第2件5折、買1送1等優惠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起展開「冬日暖心賞」活動，推出超商獨家規格的小盒隨身包麥片以及即溶咖啡、杯湯等超過50款沖泡飲品，活動期間可享第2件5折、買1送1等優惠。圖／7-ELEVEN提供
已導入超過250店的7-ELEVEN熱壓吐司，即日起推出新口味「紐奧良風味烤雞」與「泰式打拋雞」。圖／7-ELEVEN提供
已導入超過250店的7-ELEVEN熱壓吐司，即日起推出新口味「紐奧良風味烤雞」與「泰式打拋雞」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN將店內的關東煮設備進行變革，打造「乾濕分離」的全新銷售模式，讓食材口感更Q彈、高湯更鮮甜，即日起擴大導入300間門市。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN將店內的關東煮設備進行變革，打造「乾濕分離」的全新銷售模式，讓食材口感更Q彈、高湯更鮮甜，即日起擴大導入300間門市。圖／7-ELEVEN提供

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