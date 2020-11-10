FENDI購物提袋邁向奢華新境界 拎起來美美的又有點派

向來喜歡幽默創新的FENDI，近期以自家的商品包裝袋、紙袋汲取靈感，推出中性的Packaging配件系列，將生活物件晉升到奢華用品的規格，以浪漫粉、FENDI經典黃為主色，包裹起俏皮外型和趣味設計，小尺寸包款更是特別吸引人們的目光。

FENDI配件暨男裝創意總監Silvia Venturini Fendi表示，「會從最基本的東西開始著手，起因是想做出一個探討男裝基礎的系列。我揣想著最基本的東西是什麼？那就是我們的包裝袋。一想到FENDI，立刻就會想到它。」因此FENDI Packaging配件系列，就從FENDI黃開始，首度在2020秋冬男裝時裝秀上亮相，隨後在女裝系列中又推出了新款新色，包括黑色包邊、飾有FENDI招牌FENDI Roma主題圖案的包款及小皮件，還有清新淡粉色的浪漫系列。