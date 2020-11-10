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FENDI購物提袋邁向奢華新境界 拎起來美美的又有點派

聯合報 / 楊詩涵／即時報導
FENDI Packaging系列擷取了產品包裝袋的靈感而誕生。圖／FENDI提供
FENDI Packaging系列擷取了產品包裝袋的靈感而誕生。圖／FENDI提供

向來喜歡幽默創新的FENDI，近期以自家的商品包裝袋、紙袋汲取靈感，推出中性的Packaging配件系列，將生活物件晉升到奢華用品的規格，以浪漫粉、FENDI經典黃為主色，包裹起俏皮外型和趣味設計，小尺寸包款更是特別吸引人們的目光。

FENDI配件暨男裝創意總監Silvia Venturini Fendi表示，「會從最基本的東西開始著手，起因是想做出一個探討男裝基礎的系列。我揣想著最基本的東西是什麼？那就是我們的包裝袋。一想到FENDI，立刻就會想到它。」因此FENDI Packaging配件系列，就從FENDI黃開始，首度在2020秋冬男裝時裝秀上亮相，隨後在女裝系列中又推出了新款新色，包括黑色包邊、飾有FENDI招牌FENDI Roma主題圖案的包款及小皮件，還有清新淡粉色的浪漫系列。

FENDI Packaging包款採用單色的經典黃、精緻粉為基調，展現了購物袋的硬挺剪裁結構，束口袋則是如雲朵般柔軟，並且有著運動感的拉繩設計；而小掛包、手環包最能展現FENDI將搞怪視為理所當然的態度，在生活細節中，尋求表現奢華質感的可能性。

FENDI Packaging硬殼包，43,500元。圖／FENDI提供
FENDI Packaging硬殼包，43,500元。圖／FENDI提供
FENDI Packaging小款束口包，43,500元。圖／FENDI提供
FENDI Packaging小款束口包，43,500元。圖／FENDI提供
FENDI從自家的商品包裝袋汲取靈感，推出中性Packaging系列包款配件。圖／FENDI提供
FENDI從自家的商品包裝袋汲取靈感，推出中性Packaging系列包款配件。圖／FENDI提供
FENDI Packaging購物袋，98,000元。圖／FENDI提供
FENDI Packaging購物袋，98,000元。圖／FENDI提供
FENDI Packaging硬殼包，43,500元。圖／FENDI提供
FENDI Packaging硬殼包，43,500元。圖／FENDI提供
FENDI Packaging系列靈感來自自家的商品包裝。圖／FENDI提供
FENDI Packaging系列靈感來自自家的商品包裝。圖／FENDI提供
FENDI Packaging小掛包，63,000元。圖／FENDI提供
FENDI Packaging小掛包，63,000元。圖／FENDI提供
中性Packaging系列包款配件有搶眼的FENDI經典黃。圖／FENDI提供
中性Packaging系列包款配件有搶眼的FENDI經典黃。圖／FENDI提供
FENDI Packaging系列為秋冬男裝的嶄新包款之一。圖／FENDI提供
FENDI Packaging系列為秋冬男裝的嶄新包款之一。圖／FENDI提供
FENDI Packaging手環包，17,200元。圖／FENDI提供
FENDI Packaging手環包，17,200元。圖／FENDI提供
FENDI Packaging硬殼包優雅復古。圖／FENDI提供
FENDI Packaging硬殼包優雅復古。圖／FENDI提供
FENDI Packaging小款購物包，68,000元。圖／FENDI提供
FENDI Packaging小款購物包，68,000元。圖／FENDI提供
FENDI從自家的商品包裝袋汲取靈感，推出中性Packaging系列包款配件。圖／FENDI提供
FENDI從自家的商品包裝袋汲取靈感，推出中性Packaging系列包款配件。圖／FENDI提供
FENDI Packaging束口包俏麗可愛。圖／FENDI提供
FENDI Packaging束口包俏麗可愛。圖／FENDI提供
FENDI Packaging中款尼龍束口包，40,900元。圖／FENDI提供
FENDI Packaging中款尼龍束口包，40,900元。圖／FENDI提供
各式各樣的束口袋也是FENDI Packaging系列重點單品。圖／FENDI提供
各式各樣的束口袋也是FENDI Packaging系列重點單品。圖／FENDI提供

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