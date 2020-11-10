這次輪到「V」標誌當主角 VALENTINO推出優雅圖冊

日前我們才看到Paul Smith推出五十周年紀念書，近日VALENTINO GARAVANI VLOGO SIGNATURE圖冊也上市了！這本書收錄了VALENTINO經典標誌VLogo Signature的不同面貌，更邀請了許多雜誌一起參與、描述、定義他們眼中的VLogo Signature，頗具收藏價值。

VLogo Signature是VALENTINO從1970年代萃取靈感所打造出的標誌性象徵，歷年來出現在許多服裝、包款、鞋款和配件等單品上。這次VALENTINO GARAVANI VLOGO SIGNATURE圖冊邀請了全球16份雜誌透過視覺聯想、攝影和藝術等呈現方式，重新定義這個「V」標誌，也代表了多元的創作自由。Pierpaolo Piccioli也是圖冊的創意總監，書中可以見到他個人的素描及標記，所有插圖都是由他親自繪製。畫冊外皮以灰、白元素設計，優雅低調。