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這次輪到「V」標誌當主角 VALENTINO推出優雅圖冊
日前我們才看到Paul Smith推出五十周年紀念書，近日VALENTINO GARAVANI VLOGO SIGNATURE圖冊也上市了！這本書收錄了VALENTINO經典標誌VLogo Signature的不同面貌，更邀請了許多雜誌一起參與、描述、定義他們眼中的VLogo Signature，頗具收藏價值。
VLogo Signature是VALENTINO從1970年代萃取靈感所打造出的標誌性象徵，歷年來出現在許多服裝、包款、鞋款和配件等單品上。這次VALENTINO GARAVANI VLOGO SIGNATURE圖冊邀請了全球16份雜誌透過視覺聯想、攝影和藝術等呈現方式，重新定義這個「V」標誌，也代表了多元的創作自由。Pierpaolo Piccioli也是圖冊的創意總監，書中可以見到他個人的素描及標記，所有插圖都是由他親自繪製。畫冊外皮以灰、白元素設計，優雅低調。
想要收藏這本圖冊的粉絲，可以在VALENTINO全球多間指定專門店及網上書店 www.ideabooks.nl購買，定價62.5歐元（約2,120元台幣），近期品牌也會為了這本書陸續在東京、羅馬、倫敦、紐約、米蘭進行全球性的宣傳活動。
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