台新攜龐畢度進偏鄉 帶孩子學藝術

台新銀行攜手聯合數位文創將國際級美學教育帶入偏鄉，今（10）日於台東池上鄉福原國小舉辦由巴黎龐畢度中心所規劃的「哇！馬戲團」行動藝術課。福原國小校長林宜茂表示「期待這份藝術教育計劃能持續在台灣發酵，讓偏鄉的孩子們，也能擁有翻轉未來的力量」。

台新銀行秉持「關懷台灣、熱愛土地」的理念，多年來積極參與支持藝文活動，對國內藝文發展不遺餘力，特別是向下扎根的藝文基礎教育，希望可以與不同地區、樣貌的孩子接觸，讓資源擴散到各地。台新銀行去年起即和聯合數位文創合作，首度引進龐畢度「小小建築師─安藤忠雄工作坊」到高雄偏鄉執行美學教育巡迴活動。

今年則為台東帶來「哇！馬戲團」行動藝術課程，希望透過「馬戲團」的概念，讓孩子們能夠在充滿歡樂的元素中，深入了解感受當代藝術的歡樂魅力。

林宜茂指出「台灣面臨疫情威脅，大家都在學習怎麼與疫情共存，在此艱難的環境中，台新銀行仍不忘照顧偏鄉孩童，讓孩子體驗國際級的龐畢度藝術教育課程，對於孩童未來發展具有重要義意」。

聯合數位文創表示「哇！馬戲團」是由動態雕塑大師─亞歷山大．考爾德（Alexander Calder）所設計的藝術教育課程，考爾德認為對孩子們而言，馬戲團就像是一個魔法誕生的地方，若能讓孩子們在製造魔法的教室中學習，更能激發出無設限且充滿創造力的藝術作品。