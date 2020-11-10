昆凌、周冬雨、鄭恩彩曬美照 Boucheron廣告視覺新釋出

冬日的腳步近了、空氣裡似乎預約了年底甜甜的味道。法國頂級珠寶品牌寶詩龍（Boucheron）近期公布了冬日佳節的全新廣告視覺，並一口氣找來昆凌、周冬雨、鄭恩彩、Alexa Chung、日本模特兒Rola、Nour Arida等六位寶詩龍女郎，除了透過她們身上穿戴的珠寶展現絕佳穿搭品味、也帶來交換禮物、或餽贈自己的採買靈感。

近期甫成為品牌代言人的美美人妻昆凌，以黑色高領毛衣搭配Plume de Paon系列的問號項鍊。Plume de Paon系列的柔軟、娥娜、生動，還原了羽毛的柔軟意念、令人心頭暖暖，加上問號項鍊不對稱、巧奪天工的形體之美，讓人驚艷於Boucheron的法式浪漫品味；金馬小天后周冬雨始終帶來空靈氣息，簡單的T恤、牛仔褲，讓身上從靈蛇變化為輕巧雨滴的Serpenti系列手環、戒指、耳環，成為冬日生活中的小清新，簡約、不簡單。