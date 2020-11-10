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光棍節喝什麼？ 3種單身族最威喝法

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
「三隻猴子」是最佳氣氛應援軍，可以讓聚會一秒變派對。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「三隻猴子」是最佳氣氛應援軍，可以讓聚會一秒變派對。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

1111光棍節在行銷下成了熱門購物季，好似忘了其實光棍節原本是屬於單身者的節日。有人說：「當你無法將另一半擁入懷中，至少可以把威杯擁在手中！」要是在光棍節選錯酒，可不是比孤單更孤單？

美國電視節目《Tonight Show》主持人Johnny Carson曾說：「幸福就是，有半熟牛排吃、有威士忌喝、有一條狗。」如果你打定主意一個人、一條狗地過光棍節，「百富14年加勒比海蘭姆桶單一麥芽威士忌」會是很好的陪伴。

不管是直接純飲或是在杯子裡放一顆大冰球，都能夠細細品味融合傳統波本桶與熱帶風情蘭姆桶的威士忌圓潤風味。。每喝下一口，彷彿都能感受來自蘇格蘭威士忌工匠的匠心製造精神，面對工作、生活上的思緒躁動，也都能以圓融心態從容解惑。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

美國文豪Georges Bernard Shaw說過：「威士忌，是流動的陽光。」想揪朋友一起過光棍節的，可以來一點最佳氣氛應援軍「三隻猴子」，柑橘果香的醇滑口感伴隨香草氣息的輕盈酒體，簡單調酒或是加冰塊飲用，依照喜好想怎麼喝就怎麼喝，讓聚會一秒變派對，一起高喊「單身萬歲」。

如果想要在光棍節脫單，在聚會裡認識新朋友，也是不錯的點子。想順利脫單有一個重要關鍵，就是酒要選對。打扮亮麗並找一個最多單身者聚集的地方，或者鼓起用氣把你心儀已久的對象約出來，這時候，「格蘭菲迪12年天使雪莉」就是你的秘密武器，最受歡迎的雪莉桶風味威士忌，揉合蜜餞與梅子馥郁香氣，加上深邃甜美的口感，就連名字都浪漫到骨子裡，浪漫滿分。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

三隻猴子三重麥芽威士忌，酒精濃度40%，建議售價800元。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
三隻猴子三重麥芽威士忌，酒精濃度40%，建議售價800元。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
百富14年雙桶單一麥芽威士忌，酒精濃度43%，建議售價1,800元。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
百富14年雙桶單一麥芽威士忌，酒精濃度43%，建議售價1,800元。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
格蘭菲迪12年天使雪莉單一麥芽威士忌，酒精濃度43%，建議售價1,040元。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
格蘭菲迪12年天使雪莉單一麥芽威士忌，酒精濃度43%，建議售價1,040元。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

猴子

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