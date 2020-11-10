全台限量24個！Cath Kidston推出超可愛動物倒數日曆

為了迎接年底的耶誕節，許多品牌都開始推出應景的倒數日曆。旗下產品包含服飾、包款配件、居家餐瓷甚至是保養品的英國品牌Cath Kidston，今年的耶誕倒數日曆Beauty Advent Calendar以森林動物為主題，讓大家可以在充滿療癒感的氣氛中，從12月1日起到耶誕節這段期間每天都可以給自己一個小禮物，享受佳節的愉快氣息。

今年設計主題為「Festive Party Animals」的Cath Kidston耶誕倒數日曆，以24格組成，插畫描述森林裡的動物滿心期待著節日的來臨，興高采烈地裝飾著封面上高大的耶誕樹。內裡的每格畫面可以看到咬著糖果球的小狐狸、戴毛帽和圍巾的棕熊、企鵝家族、鹿角上有彩色燈泡的麋鹿等等，充滿濃濃童趣。而日曆裡藏著以Bears、Cassis&Rose等節慶印花點綴的護手霜、護唇膏、身體乳、沐浴露及肥皂等經典單品，每一款商品都是無動物性實驗的純素產品。