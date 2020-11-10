聽新聞
test
0:00 / 0:00
全台限量24個！Cath Kidston推出超可愛動物倒數日曆
為了迎接年底的耶誕節，許多品牌都開始推出應景的倒數日曆。旗下產品包含服飾、包款配件、居家餐瓷甚至是保養品的英國品牌Cath Kidston，今年的耶誕倒數日曆Beauty Advent Calendar以森林動物為主題，讓大家可以在充滿療癒感的氣氛中，從12月1日起到耶誕節這段期間每天都可以給自己一個小禮物，享受佳節的愉快氣息。
今年設計主題為「Festive Party Animals」的Cath Kidston耶誕倒數日曆，以24格組成，插畫描述森林裡的動物滿心期待著節日的來臨，興高采烈地裝飾著封面上高大的耶誕樹。內裡的每格畫面可以看到咬著糖果球的小狐狸、戴毛帽和圍巾的棕熊、企鵝家族、鹿角上有彩色燈泡的麋鹿等等，充滿濃濃童趣。而日曆裡藏著以Bears、Cassis&Rose等節慶印花點綴的護手霜、護唇膏、身體乳、沐浴露及肥皂等經典單品，每一款商品都是無動物性實驗的純素產品。
看到這裡是不是很想擁有這個超溫馨可愛的倒數日曆呢？這次台灣可是極限量登場，全台限量只有24個，預計於11/11(三)上市。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言