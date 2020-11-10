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義大利FURLA首推香水！打造5款不同女人的個性香味

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
FURLA小姐姐珊瑚橘淡香精／100ml／3,000元。圖／maison de beauté提供
FURLA小姐姐珊瑚橘淡香精／100ml／3,000元。圖／maison de beauté提供

許多女生喜愛的義大利皮件品牌FURLA，創立已經將近百年，2020年首度進軍香氛市場，推出5款香水，就以5種不同個性的女人想法出發，5種顏色、5種個性，賦予女人獨特鮮明的個性。

FURLA的首系列香水，瓶身設計來自義大利波隆那拱廊圓弧建築設計，搭配玻璃瓶身，與甜美的糖果色系，外型輕巧可愛。

5款香水，分別是小姐姐珊瑚橘淡香精MAGNIFICA，就以柑橘、水蜜桃結合薰衣草開啟香味，梔子花、白玫瑰與鈴蘭成為香氛靈魂，最後的琥珀及檀香帶來溫暖感。很適合溫柔的小女人使用。

療癒貝比藍淡香精ROMANTICA，初聞有黑加侖結合印蒿帶，牡丹與茉莉花綻放出香氣，香草、檀香與廣藿香讓人不禁想擁抱，這會成為夯的寶寶味香水。

甜甜小雞黃淡香精PREZIOSA，以東方花香調為主，藏紅花與粉紅胡椒、佛手柑，讓嗆辣中帶點溫和，玫瑰精粹及天竺葵、小蒼蘭是香味的精髓，最後香草及乾燥麂皮讓香氣持續綿延。

優雅女神羅蘭紫淡香精 IRRESISTIBILE，迎面而來就是綠花香調，百合、小蒼蘭、橙花為香氛開啟第一章，白茶花、晚香玉突顯優雅感，最後溫暖的白木令人陶醉。

情竇初開小粉紅淡香精FAVOLOSA，由葡萄柚、青橘襯著萬壽菊開啟，花中之王牡丹、木蘭揉合茉莉精粹互相閃耀，陽光木及白麝香吸彷彿初嘗戀愛滋味。

FURLA首度推出香水系列／100ml／3,000元。圖／maison de beauté提供
FURLA首度推出香水系列／100ml／3,000元。圖／maison de beauté提供
FURLA 情竇初開小粉紅淡香精／100ml／3,000元。圖／maison de beauté提供
FURLA 情竇初開小粉紅淡香精／100ml／3,000元。圖／maison de beauté提供
FURLA首度推出香水系列／100ml／3,000元。圖／maison de beauté提供
FURLA首度推出香水系列／100ml／3,000元。圖／maison de beauté提供
FURLA療癒貝比藍淡香精／100ml／3,000元。圖／maison de beauté提供
FURLA療癒貝比藍淡香精／100ml／3,000元。圖／maison de beauté提供
FURLA優雅女神羅蘭紫淡香精／100ml／3,000元。圖／maison de beauté提供
FURLA優雅女神羅蘭紫淡香精／100ml／3,000元。圖／maison de beauté提供
FURLA甜甜小雞黃淡香精／100ml／3,000元。圖／maison de beauté提供
FURLA甜甜小雞黃淡香精／100ml／3,000元。圖／maison de beauté提供

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