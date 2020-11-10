義大利FURLA首推香水！打造5款不同女人的個性香味

許多女生喜愛的義大利皮件品牌FURLA，創立已經將近百年，2020年首度進軍香氛市場，推出5款香水，就以5種不同個性的女人想法出發，5種顏色、5種個性，賦予女人獨特鮮明的個性。

FURLA的首系列香水，瓶身設計來自義大利波隆那拱廊圓弧建築設計，搭配玻璃瓶身，與甜美的糖果色系，外型輕巧可愛。

5款香水，分別是小姐姐珊瑚橘淡香精MAGNIFICA，就以柑橘、水蜜桃結合薰衣草開啟香味，梔子花、白玫瑰與鈴蘭成為香氛靈魂，最後的琥珀及檀香帶來溫暖感。很適合溫柔的小女人使用。

療癒貝比藍淡香精ROMANTICA，初聞有黑加侖結合印蒿帶，牡丹與茉莉花綻放出香氣，香草、檀香與廣藿香讓人不禁想擁抱，這會成為夯的寶寶味香水。

甜甜小雞黃淡香精PREZIOSA，以東方花香調為主，藏紅花與粉紅胡椒、佛手柑，讓嗆辣中帶點溫和，玫瑰精粹及天竺葵、小蒼蘭是香味的精髓，最後香草及乾燥麂皮讓香氣持續綿延。

優雅女神羅蘭紫淡香精 IRRESISTIBILE，迎面而來就是綠花香調，百合、小蒼蘭、橙花為香氛開啟第一章，白茶花、晚香玉突顯優雅感，最後溫暖的白木令人陶醉。