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雙11限定！少女系「柳橙果粒茶」買一送一 台中「拾覺」這2店限時購

聯合報 / 記者 柯意如／即時報導
少女熱愛的水果系飲品「柳橙果粒茶」。圖／拾覺 提供
少女熱愛的水果系飲品「柳橙果粒茶」。圖／拾覺 提供

雙11各家飲料店都有推出優惠活動，台中IG人氣打卡手搖飲店「拾覺細做輕飲」，近日也宣布雙11優惠方案，店內人氣商品「柳橙果粒茶」雙11當天推出買一送一，限定「霧峰店」、「美村南店」，鐵粉別錯過優惠好康。

店家表示，本次活動商品「柳橙果粒茶」，採用台灣古坑柳丁搾汁，搭配綠茶調製，能喝得到柳橙果肉，滋味相當清爽，適合喜歡酸甜水果系飲料的手搖飲控享用。活動限定日為雙11當天（11月11日），商品數量有限售完為止，如有更動，以店家現場實際公告為準，詳情可上官方粉絲團查詢。

哪裡喝

拾覺細做輕飲

活動內容：柳橙果粒茶 60（買一送一）

時間：限11月11日當天（賣完為止）

地點：限以下兩間分店

台中美村南店：台中市南區美村南路167號

台中霧峰店：台中市霧峰區柳豐六街5號

活動辦法僅供參考，如有誤植或更動以店家現場實際公告為準

雙11「柳橙果粒茶」推出優惠活動。圖／拾覺 提供
雙11「柳橙果粒茶」推出優惠活動。圖／拾覺 提供

雙11 台中市

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