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雙11限定！少女系「柳橙果粒茶」買一送一 台中「拾覺」這2店限時購
雙11各家飲料店都有推出優惠活動，台中IG人氣打卡手搖飲店「拾覺細做輕飲」，近日也宣布雙11優惠方案，店內人氣商品「柳橙果粒茶」雙11當天推出買一送一，限定「霧峰店」、「美村南店」，鐵粉別錯過優惠好康。
店家表示，本次活動商品「柳橙果粒茶」，採用台灣古坑柳丁搾汁，搭配綠茶調製，能喝得到柳橙果肉，滋味相當清爽，適合喜歡酸甜水果系飲料的手搖飲控享用。活動限定日為雙11當天（11月11日），商品數量有限售完為止，如有更動，以店家現場實際公告為準，詳情可上官方粉絲團查詢。
哪裡喝
拾覺細做輕飲
活動內容：柳橙果粒茶 60（買一送一）
時間：限11月11日當天（賣完為止）
地點：限以下兩間分店
台中美村南店：台中市南區美村南路167號
台中霧峰店：台中市霧峰區柳豐六街5號
活動辦法僅供參考，如有誤植或更動以店家現場實際公告為準
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