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超優惠！住飯店加20元多一人免費住 還送5千元抵用金

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
「趣淘漫旅台北」加20元享豪華mini bar，訂購三、四人房再享八折優惠。圖／易遊網提供
「趣淘漫旅台北」加20元享豪華mini bar，訂購三、四人房再享八折優惠。圖／易遊網提供

歡慶20周年生日，易遊網今天宣布系列活動，即日起至11月15日止，限時推出台灣訂房「20元的逆襲」，全台人氣飯店加20元享房型升等、延遲退房、加人不加價、加贈餐食等升級好康，加碼再贈APP限定訂房折扣碼300元，輸入「warm300」現領現折再省一筆。此外，凡於活動期間內訂購台灣訂房，不限消費金額，即可獲得精品品牌「Georg Jensen Travel 喬治傑生」行李箱系列商品5000元抵用金，各種尺寸的行李箱皆可折抵，限時限量發送，送完為止。

易遊網說，「台北國賓大飯店」不分平假日加20元升等全新精緻客房，再加贈一位小孩免費住，每晚含稅只要2,220元起；台中星享道酒店加20元升等木星家庭房，再享雙三四人入住同價優惠，每人含稅最低免900元。

此外，易遊網說，新北耶誕城即將開幕，想搶訂板橋地區的人氣飯店，感受歡樂熱鬧的聖誕氣氛，這幾間飯店得趕快先卡位。趣淘漫旅台北加20元不僅可享用豪華Mini Bar，訂購三、四人房再享八折，每晚含稅1825元起，CP值爆表；板橋凱撒大飯店則是可升等菁英客房，每晚含稅2755元起；台北新板希爾頓酒店雙人房加20元升等三人房，等於多一人免費住，每晚含稅只要3485元起。

易遊網說，20周年慶除了祭出眾多訂房優惠回饋大家，12月7日前還有多種好康贈獎活動與大家同歡。像是參加「壽星出考題」問答活動，有機會報走萬元旅遊金或五星級台南晶英酒店；「致哪些年旅行」募集旅遊照活動，邀請大家一起回憶過往的旅行點滴，點名好友接力分享即可抽獎，一人中獎，點名人與被點名人皆可獲得5千旅遊金，讓易遊網贊助你的未來旅行。

現代人出遊，總是少不了打IG限時動態。易遊網說，20周年也特別製作三款旅遊主題的限動濾鏡，可搭配旅行時光搶發一波，包含「未來旅行神預測」、「旅行日常字典」、「旅文青語錄」，玩濾鏡就有機會送你入住大直英迪格酒店。

易遊網 晶英酒店 訂房

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