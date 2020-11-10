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雙11電商盛會即將登場 疫情促使鍋具成銷售亮點

經濟日報 / 記者仝澤蓉／台北即時報導
德國雙人邀請了胡宇威擔任雙11活動嘉賓，大秀廚藝。圖／德國雙人提供
德國雙人邀請了胡宇威擔任雙11活動嘉賓，大秀廚藝。圖／德國雙人提供

明天就是雙11購物節，今年疫情來襲，造成大家對於公共衛生與食品安全的疑慮同步提升，高品質也能烹煮出好味道的廚具成為今年購物節的採購重心，在家裡選購廚具、煮飯、用餐已經是一種生活模式，市場的改變讓通路與品牌快速應變，也順勢提升了業績成長的幅度，業者更趁勢推出更多促銷活動。

德國雙人旗下的法國Staub鑄鐵鍋也在今年電商平台雙11推出更多商品，包括了限量獨家的波爾多紅經典圓鍋，品牌經典多用途淺燉鍋也三色同時優惠，還有全球最新南瓜造形鍋蓋頭的獨家組合。

業者表示，今年雙11暖身慶才一開跑，1000組Staub鑄鐵鍋於1分鐘之內即搶購一空，11月11日當天將再加碼最後數量。

德國雙人以專業製刀起家，這一次的電商盛會推出了不易沾黏食材的「 Now玫瑰鈦金六件式彩色刀座組」，由知名義大利設計師MATTEO THUN設計操刀，滿足專業廚師以及家庭日常料理所需；品牌也推出不沾蜂巢炒鍋，兼具料理中西萬用與不沾特性，提升烹飪體驗與料理效率，搭配省時便利的明星商品壓力鍋，成為雙11重點商品。

雙11 品牌 電商

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