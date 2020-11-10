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身分證6個「1」免費住五星！台北福華「1」愈多折愈多
11月有眾所矚目的雙11，也是暖心的感恩節。台北福華大飯店即日起至11月30日推出「福華1心1意感謝您」住房活動，凡身分證字號中有超過2個「1」即可現場折抵房價，若有6個「1」則可免費入住台北福華一晚，再贈兩客早餐，每日限量一間。
「福華1心1意感謝您」住房活動自11月1日起上線至今，民眾反應熱烈，免費住房的名額更是天天搶訂一空，業者表示，擁有6個「1」身分證字號的台灣人民比想像中來得還多，若身分證字號沒有6個「1」也別灰心，活動另提供2個「1」可現場折抵200元、3個「1」可折抵300元、4個「1」可折抵400元，以及5個「1」可折抵500元的優惠，並且適用於官網上任何一個住房專案，折扣後，等於每人每晚最低不到千元，即可入住五星飯店。
此外，台北福華也在11月11日光棍節當天推出「單身最大情義相挺」住房專案，限時24小時超值快閃，祭出神秘優惠房價再享11%專屬折扣，每晚最低1,868元起。此專案11月11日00:00至23:59於台北福華官網開放線上預訂，11月11日起至12日29日皆可入住。訂房專線：02-2700-2323轉訂房中心，或官網查詢。
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