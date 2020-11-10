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「Buffet天王」喜來登十二廚變身！「自動生啤機」吸睛

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
台北喜來登十二廚自助餐廳改裝後的廳景。圖／台北喜來登提供
台北喜來登十二廚自助餐廳改裝後的廳景。圖／台北喜來登提供

位於台北喜來登大飯店一樓的十二廚，算得上是飯店業的「資深」自助餐廳，超過15年歷史、是不少饕客心中的「Buffet天王」。歷經數月斥資千萬改裝，十二廚以嶄新面貌亮相，包括5大開放式美食料理區，匯集集團內米其林二星「請客樓」、餐盤推薦「辰園」、「SUKHOTHAI」等經典名菜。

創新之舉，還有將餐檯上的美食改為小份量、精緻器皿盛裝，讓料理「顏值」勝出；同時量身訂製食材展示冷藏櫃，新鮮用料看得見；最吸睛的則是引進全台獨家限量的「ASAHI自動生啤酒機」，一指就能品飲新鮮精釀。

業者表示，此次改裝特別打造兩座食材透明冰櫃，展示現流漁獲、肉品與蔬果等，不只強調產地到餐桌、食材履歷，食材品質也能親見。此外，也將一般自助餐廳大份量料理，改為小份量器皿盛裝，可減少食物與空氣接觸的時間，維持菜色精巧的「高顏值」，同時讓取餐流程更順暢。

近年時興的「料理展演」也登上十二廚，從熱菜到甜點每區皆有專屬廚師服務，並將料理過程轉為色香味俱美的展演；另一個變革，是不再拘泥於各國料理或菜系分類，而是依照「料理形式」劃分為5大區，以「熱食料理區」的義式漁夫鍋為例，可選擇另外搭配波士頓龍蝦、淡菜、透抽、魚片等；「和食海鮮區」由日料廚師生鮮片切；「甜點區」特設現做甜點熱煎板，好拍好看、香氣迷人。

餐檯百道料理中，「盛宴餐桌」及「特色美饌」兩大系列菜色是改裝後的必嘗亮點。「盛宴餐桌」納入請客樓的功夫小菜「醋溜脆雲耳」、米其林推薦逸品暖湯「砂鍋一品雞」，還有SUKHOTHAI泰式餐廳中爽鮮開胃的「酸辣拌海鮮」、辰園的經典名菜「醬燒羊肩排」等。「特色美饌」則以單點為主，首推必嘗「手沖牛肉湯」。

全面改裝的十二廚，就連飲品區都有「獨家亮點」，業者將「自動販賣機」與「自動生啤機」首度搬進自助餐廳。從日本引進的英倫電話亭造型飲品販賣機，用餐賓客可獲得專屬代幣，投入即有可供外帶的季節限定飲品「楊枝甘露」；另重金引進全台獨家的日本ASAHI自動生啤酒機，清爽順口沁入心脾。

改裝後的台北喜來登十二廚，價格仍走平實路線，平日午餐1,190元、下午茶790元、晚餐1,390元起，即日起至11月15日「寒舍線上旅展」推出獨家優惠「十二廚自助餐雙人券1,700元起。可洽：02-2321-1818或上網查詢：www.sheratongrandtaipei.com

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

改裝後的熱食料理區。圖／台北喜來登提供
改裝後的熱食料理區。圖／台北喜來登提供
料理展演「舒芙蕾厚鬆餅」。圖／台北喜來登提供
料理展演「舒芙蕾厚鬆餅」。圖／台北喜來登提供
推薦必嘗「手沖牛肉湯」。圖／台北喜來登提供
推薦必嘗「手沖牛肉湯」。圖／台北喜來登提供

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