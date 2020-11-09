快訊

抗疫重大里程碑！輝瑞新冠疫苗 保護效力達9成

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Yahoo奇摩電商雙11正慶開跑 AR直播購物超酷炫

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
Yahoo奇摩購物中心推出全台電商首創AR科技虛擬時尚秀、雙11挑戰平台全年最低價。圖／Yahoo奇摩提供
Yahoo奇摩購物中心推出全台電商首創AR科技虛擬時尚秀、雙11挑戰平台全年最低價。圖／Yahoo奇摩提供

Yahoo奇摩購物中心雙11暖慶業績開紅盤、訂單年增3成、快速到貨單日訂單翻倍漲，平台熱銷榜由日銷破千盒的醫療口罩奪冠，realme手機每2分鐘賣出一支業績稱王，並創下約每半小時賣出1台機車的好成績。

即日起Yahoo奇摩電商雙11正慶活動正式開打，平台今年抓緊「多樣化、個人化、科技化」的電商趨勢，於雙11啟動會員升級計畫，除了推出Yahoo聯名卡筆筆消費最高6%回饋無上限及無卡分期2.0、首度打造雙11主題曲MV；更領先全台電商首推「AR科技虛擬時尚秀」，運用AR與3D建模技術，建構虛實整合場景，讓商品就像真實擺在消費者眼前一樣，帶來科技創新體驗再進化，於11月10日下午1時在Yahoo TV首播，直播中將祭出1,111購物金及三星Galaxy Note20 Ultra手機好康大放送，讓消費者即看即買、即時互動享優惠。

Yahoo奇摩購物中心即日起至11月15日推出「11.11購物節」好康優惠，祭出期間限定「挑戰平台全年最低價」活動，強打最高回饋36%、刷Yahoo聯名卡筆筆消費最高6%回饋無上限、全站消費單日滿5,000元送550購物金，11/11再抽111名幸運消費者可以0元清空購物車。

Yahoo奇摩超級商城即日起至11月12日再推「11.11超豪買節」正慶活動，祭出破盤品限搶1折起、消費滿1,111元抽1,111超贈點，11月11日下單滿1,111元加碼再抽市價6萬元的豪華郵輪環島遊。

Yahoo奇摩拍賣即日起至11月11日則續推「1起買1起玩」正慶活動，攜手台北新板希爾頓酒店，於雙11當天中午12時首度公益直播市價12萬元的總統套房1元起標，還可抽酒店餐券等好禮，結標金額將全數捐贈家扶基金會，同時雙11期間消費滿111元還可抽酒店豪華套房（市價12,800元）；另加碼下單滿99元享萊爾富免運優惠。

Yahoo奇摩電商雙11正慶活動即日起正式開跑，Yahoo奇摩超級商城11月9日至11月12日祭出天天抽1111超贈點，滿額加碼抽豪華郵輪環島遊。記者黃筱晴／攝影
Yahoo奇摩電商雙11正慶活動即日起正式開跑，Yahoo奇摩超級商城11月9日至11月12日祭出天天抽1111超贈點，滿額加碼抽豪華郵輪環島遊。記者黃筱晴／攝影
Yahoo奇摩拍賣11月9日至11月11日推出台北新板希爾頓酒店總統套房1元起標、萊爾富超取免運優惠。記者黃筱晴／攝影
Yahoo奇摩拍賣11月9日至11月11日推出台北新板希爾頓酒店總統套房1元起標、萊爾富超取免運優惠。記者黃筱晴／攝影

雙11 電商

延伸閱讀

電商慶20周年 15日三王三后兩天團台北小巨蛋尬聲

雙11不只零售回溫 電商業績成長目標增至5成

台灣之星雙11祭超殺5G吃到飽299元 比三雄4G還便宜

udn買東西雙11 全站送11%購物金 大牌瘋搶111元起

相關新聞

Yahoo奇摩電商雙11正慶開跑 AR直播購物超酷炫

Yahoo奇摩購物中心雙11暖慶業績開紅盤、訂單年增3成、快速到貨單日訂單翻倍漲，平台熱銷榜由日銷破千盒的醫療口罩奪冠，...

吃得到米其林餐！喜來登「十二廚」改裝升級 微漲100元

位於台北喜來登大飯店的自助餐廳「十二廚」，近期斥資千萬進行大規模改裝，將自助餐檯規劃為5大料理區，還吃得到米其林二星級的...

低溫來襲趁周年慶補裝備 SOGO端萬元冬被2千多買得到

過了立冬，氣溫直直往下探，保暖商機發市，正值周年慶的台北SOGO買氣也是越冷越火熱，業者指出，周年慶只要溫度每降一度，業...

蕭邦Alpine Eagle家族添生力軍！計時碼表、鑲鑽款登場

瑞士高級製表品牌蕭邦（CHOPARD）在2019年推出的全新休閒運動腕表系列Alpine Eagle，是跨越蕭邦掌門人舍...

路易莎「免費升級燕麥奶」！清水茶香推「麻糬奶茶」

台灣飲品市場競爭激烈，業者也針對配料、成份不斷推陳出新，帶來不同的變化。即日起至12月31日期間，凡至「路易莎」咖啡，點...

京站周年慶萬雙女鞋千元有找 首五日全館滿3800送500

百貨周年慶激戰，11月中下旬輪到台北車站商圈上陣，新光三越台北站前店今年周年慶節奏提早發動、11/12登場，緊接著京站時...

不能去日本但不能錯過美食 百貨日本展登場

有多久沒去日本了？為了滿足大家「偽出國」的感覺，新光三越台南新天地一年一度的日本商品展即日起展開，今年特別引進不少首次來...

台日最強微縮神組合攜手「微縮人生特展」預售票正式啟售

「微縮人生特展」將於今年12月26日正式在華山1914文創園區東2D盛大展出！繼先前開賣限量五百組「豪大大雞排套票」被各界老饕搶售一空，主辦單位趁勢再推出展期前最便宜票種「預售票$250元」(展覽全票$350元)，11月9日凌晨起udn售票網準時開賣！期間內購買預售票還有機會抽到鄭鴻展老師《書中自有黃金屋》新作品。

只有1天！PABLO「起司塔買1送1」、迷你塔買6送6

為慶祝雙11到來，來自日本的半熟起司塔「PABLO」，限時推出「大塔買1送1」、「迷你塔買6送6」的限量優惠。另外在日本...

udn買東西雙11 全站送11%購物金 大牌瘋搶111元起

雙11購物節來了！年度電商最大促銷戰，各大電商拚場端牛肉，紛紛推出最猛優惠吸引消費者。深受台灣消費者信任的udn買東西購物中心 至11月15日「11.11燃爆全球購」，上萬件商品下殺111元起，不限金額與名額，下單就送11%購物金！更加碼11月10日(二)指定時間、11日(三)全天，透過LINE購物，全站還可享LINE POINTS 11%回饋！

「在你面前我可以放心大笑」 KIMIKO披白紗浪漫出嫁

知名舞蹈藝術家KIMIKO (林睿君)的婚禮今天在百年歷史古蹟「屏東教會」盛大舉行，稍早釋出現場照片，身穿白紗的她和老公...

卡地亞也出嬰兒用品美洲豹毛毯！ 這些生活小物太可愛了

穿戴在身上的服裝和配件，是彰顯品味的一種方式；事實上，日常生活所使用的，都必然凸顯一個人的品味。法國頂級精品品牌卡地亞（...

熱門新聞

今日開搶！饗饗、旭集、饗食天堂「2人同行1人免費」

統一7-ELEVEN獅奪2020中職總冠軍 本周五起限時3天優惠

統一獅封王優惠獨缺小七？ 業者回應：其實規模更勝以往

非雙鋼印、一般色醫療口罩 價格崩盤

電動機車年增率大退52% 立委批錯誤補助搞出一堆燃油車

影／終於下雨了！ 曾文水庫人工增雨奏效

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。