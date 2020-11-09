Yahoo奇摩電商雙11正慶開跑 AR直播購物超酷炫
Yahoo奇摩購物中心雙11暖慶業績開紅盤、訂單年增3成、快速到貨單日訂單翻倍漲，平台熱銷榜由日銷破千盒的醫療口罩奪冠，realme手機每2分鐘賣出一支業績稱王，並創下約每半小時賣出1台機車的好成績。
即日起Yahoo奇摩電商雙11正慶活動正式開打，平台今年抓緊「多樣化、個人化、科技化」的電商趨勢，於雙11啟動會員升級計畫，除了推出Yahoo聯名卡筆筆消費最高6%回饋無上限及無卡分期2.0、首度打造雙11主題曲MV；更領先全台電商首推「AR科技虛擬時尚秀」，運用AR與3D建模技術，建構虛實整合場景，讓商品就像真實擺在消費者眼前一樣，帶來科技創新體驗再進化，於11月10日下午1時在Yahoo TV首播，直播中將祭出1,111購物金及三星Galaxy Note20 Ultra手機好康大放送，讓消費者即看即買、即時互動享優惠。
Yahoo奇摩購物中心即日起至11月15日推出「11.11購物節」好康優惠，祭出期間限定「挑戰平台全年最低價」活動，強打最高回饋36%、刷Yahoo聯名卡筆筆消費最高6%回饋無上限、全站消費單日滿5,000元送550購物金，11/11再抽111名幸運消費者可以0元清空購物車。
Yahoo奇摩超級商城即日起至11月12日再推「11.11超豪買節」正慶活動，祭出破盤品限搶1折起、消費滿1,111元抽1,111超贈點，11月11日下單滿1,111元加碼再抽市價6萬元的豪華郵輪環島遊。
Yahoo奇摩拍賣即日起至11月11日則續推「1起買1起玩」正慶活動，攜手台北新板希爾頓酒店，於雙11當天中午12時首度公益直播市價12萬元的總統套房1元起標，還可抽酒店餐券等好禮，結標金額將全數捐贈家扶基金會，同時雙11期間消費滿111元還可抽酒店豪華套房（市價12,800元）；另加碼下單滿99元享萊爾富免運優惠。
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