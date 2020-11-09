吃得到米其林餐！喜來登「十二廚」改裝升級 微漲100元

位於台北喜來登大飯店的自助餐廳「十二廚」，近期斥資千萬進行大規模改裝，將自助餐檯規劃為5大料理區，還吃得到米其林二星級的請客樓、辰園、SUKHOTHAI等餐廳的代表料理。同時還引進獨家的「ASAHI自動生啤酒機」，讓賓客可以盡興暢飲。整體費用也微調100～200元。

十二廚餐廳延續Hirsch Bedner Associates所打造的設計風格，以青草綠與原木紋的配色元素為主軸，並以綠色植物點綴，同時也改善取餐檯與包廂的動線。業者指出，此次也將「嚴選素材、生鮮直送、新鮮現做」的初衷再升級，打造2座食材透明冰櫃，讓顧客可以直接看到食材的品質，並且將大份量料理的份量精簡，減少料理的擺放時間。並有多款餐檯料理改以小份量分裝的模式呈現，不僅方便客人拿取，也可維持精緻感。

改裝後的一大改變，就是餐檯區不再以各國料理或菜系分類，而是依型態分為熱食料理區、中島冷菜區、和食海鮮區、甜點區及飲品區，共計有超過120種的料理。同時最大的重點，就是加入「盛宴餐桌」、「特色美饌」兩大概念。

「熱食料理區」提供有義式漁夫鍋、爐烤肋眼牛排等不同料理；「中島冷菜區」則供應義大利帕瑪生火腿、義式生牛肉、法國尼斯沙拉等各國開胃冷菜料理。而在「和食海鮮區」，供應有海鮮冷菜、握壽司、紹興冰釀蝦等菜色。至於「甜點區」設置有熱煎板，供應舒芙蕾厚鬆餅、法式可麗餅、彩虹乳酪蛋糕等夢幻甜品。

所謂「盛宴餐桌」，即是匯聚集團旗下餐廳的經典名菜上桌，包括請客樓的醋溜脆雲耳、米其林推薦的「砂鍋一品雞」，SUKHOTHAI的酸辣拌海鮮、碳烤豬頸肉，或是桃山日本料理的花壽司、加州酪梨卷，還有辰園的經典名菜「醬燒羊肩排」都吃得到。而「特色美饌」，意指在自助餐中，供應單點品質的料理。其中即包含使用芸彰牧場飼養的台灣牛，現切而成的手沖牛肉湯，或是炸和牛肉餅、製燒和牛握壽司等等不同佳餚，在全新的十二廚皆是一大亮點。

除此之外，飲品區引進自動販賣機、自動啤酒機。午晚餐時段的賓客可以獲得專屬代幣，投入後可獲得季節限定、可供外帶的「楊枝甘露」。另外全台獨家的日本ASAHI自動生啤酒機，設有全自動裝盛功能，讓民眾可以輕鬆享受新鮮生啤酒與細緻泡沫。