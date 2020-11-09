低溫來襲趁周年慶補裝備 SOGO端萬元冬被2千多買得到

過了立冬，氣溫直直往下探，保暖商機發市，正值周年慶的台北SOGO買氣也是越冷越火熱，業者指出，周年慶只要溫度每降一度，業績就大大有挹注。SOGO復興館皮衣品牌ALLSAINTS，周年慶開檔以來業績較去年成長1倍，忠孝館戶外服飾專區，多功能機能服飾及保暖衣業績也有2位數成長。SOGO 11/10再接力推出保暖清單下殺2.2折起，萬元冬被只要2千初頭就可入手。

SOGO忠孝館、復興館11/10限定保暖商品：推出VALERON紐西蘭100%羊毛2.7KG雙人冬被原價10,800元，特價2,200元，下殺2.2折，限量100組。3M淨呼吸寶寶專用型空氣清淨機(馬卡龍綠）原價7,490元，特價4,990元（6.7折）。忠孝館GINKOO連帽風衣原價5,800元，5折特價3,000元，限量20件；復興館Dyson Pure Hot+Cool三合一涼暖智慧空氣清淨機原價23,900元，特價21,900元，再送Iris循環扇；復興館熱賣的ALLSAINTS Aster黑色簡約皮夾克售價16,900元。

另外，新光三越台北南西店APP專屬「1111狂歡購物節」即日起至11/13上線。象印SuperVE真空保溫4段定溫省電熱水瓶4公升原價9,450元，53折特價4,990元；虎牌3人份微電腦電子鍋送不鏽鋼保溫杯原價8,000元，特價3,990元。超值1+1組合則有LE CREUSET典藏媽咪鍋32cm+琺瑯醬汁鍋14cm原價23,000元，44折特價9,980元；iRobotRoomba e5掃地機器人送Braava jet 240拖地機器人原價37,999元，53折特價19,999元。皇室羽毛工房Hotel Life繡花床組2組原價28,000元，22折特價5,999元。