快訊

田中馬拉松女選手找兒代跑「拿下第一」 主辦回應了

輝瑞宣布新冠疫苗逾90%有效 道瓊期指急漲逾千點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

低溫來襲趁周年慶補裝備 SOGO端萬元冬被2千多買得到

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
SOGO周年慶保暖商機發市。圖／SOGO提供
SOGO周年慶保暖商機發市。圖／SOGO提供

過了立冬，氣溫直直往下探，保暖商機發市，正值周年慶的台北SOGO買氣也是越冷越火熱，業者指出，周年慶只要溫度每降一度，業績就大大有挹注。SOGO復興館皮衣品牌ALLSAINTS，周年慶開檔以來業績較去年成長1倍，忠孝館戶外服飾專區，多功能機能服飾及保暖衣業績也有2位數成長。SOGO 11/10再接力推出保暖清單下殺2.2折起，萬元冬被只要2千初頭就可入手。

SOGO忠孝館、復興館11/10限定保暖商品：推出VALERON紐西蘭100%羊毛2.7KG雙人冬被原價10,800元，特價2,200元，下殺2.2折，限量100組。3M淨呼吸寶寶專用型空氣清淨機(馬卡龍綠）原價7,490元，特價4,990元（6.7折）。忠孝館GINKOO連帽風衣原價5,800元，5折特價3,000元，限量20件；復興館Dyson Pure Hot+Cool三合一涼暖智慧空氣清淨機原價23,900元，特價21,900元，再送Iris循環扇；復興館熱賣的ALLSAINTS Aster黑色簡約皮夾克售價16,900元。

另外，新光三越台北南西店APP專屬「1111狂歡購物節」即日起至11/13上線。象印SuperVE真空保溫4段定溫省電熱水瓶4公升原價9,450元，53折特價4,990元；虎牌3人份微電腦電子鍋送不鏽鋼保溫杯原價8,000元，特價3,990元。超值1+1組合則有LE CREUSET典藏媽咪鍋32cm+琺瑯醬汁鍋14cm原價23,000元，44折特價9,980元；iRobotRoomba e5掃地機器人送Braava jet 240拖地機器人原價37,999元，53折特價19,999元。皇室羽毛工房Hotel Life繡花床組2組原價28,000元，22折特價5,999元。

南西店APP另有美食限時買一送一，包括BAKE霜淇淋買一送一、小日子麵屋扣20點主餐任選買一送一、朱記餡餅粥店櫻花蝦炒飯扣20點買一送一等優惠。

新光三越APP「1111狂歡購物節」即日起至11/13優惠上線。圖／新光三越提供
新光三越APP「1111狂歡購物節」即日起至11/13優惠上線。圖／新光三越提供
復興館11月10日限量，LULU GUINNESS CLEO斜肩包原價9,880元，特價4,900元，15組。圖／SOGO提供
復興館11月10日限量，LULU GUINNESS CLEO斜肩包原價9,880元，特價4,900元，15組。圖／SOGO提供
忠孝館11月10日限量，GINKOO連帽風衣原價5,800元，特價3,000元，限量20件。圖／SOGO提供
忠孝館11月10日限量，GINKOO連帽風衣原價5,800元，特價3,000元，限量20件。圖／SOGO提供
忠孝館11月10日限量，VALERON紐西蘭100%羊毛2.7KG雙人冬被原價10,800元，特價2,200，限量100組。圖／SOGO提供
忠孝館11月10日限量，VALERON紐西蘭100%羊毛2.7KG雙人冬被原價10,800元，特價2,200，限量100組。圖／SOGO提供
復興館ALLSAINTS Aster黑色簡約皮夾克售價16,900元。圖／SOGO提供
復興館ALLSAINTS Aster黑色簡約皮夾克售價16,900元。圖／SOGO提供

保暖 SOGO 周年慶

延伸閱讀

京站周年慶萬雙女鞋千元有找 首五日全館滿3800送500

京站周年慶壓軸 首度推出儲值卡為百貨首見

只有台灣有！CAMPER周年慶送上超可愛天空藍露營帳

SOGO周年慶 業績開紅盤

相關新聞

路易莎「免費升級燕麥奶」！清水茶香推「麻糬奶茶」

台灣飲品市場競爭激烈，業者也針對配料、成份不斷推陳出新，帶來不同的變化。即日起至12月31日期間，凡至「路易莎」咖啡，點...

低溫來襲趁周年慶補裝備 SOGO端萬元冬被2千多買得到

過了立冬，氣溫直直往下探，保暖商機發市，正值周年慶的台北SOGO買氣也是越冷越火熱，業者指出，周年慶只要溫度每降一度，業...

蕭邦Alpine Eagle家族添生力軍！計時碼表、鑲鑽款登場

瑞士高級製表品牌蕭邦（CHOPARD）在2019年推出的全新休閒運動腕表系列Alpine Eagle，是跨越蕭邦掌門人舍...

京站周年慶萬雙女鞋千元有找 首五日全館滿3800送500

百貨周年慶激戰，11月中下旬輪到台北車站商圈上陣，新光三越台北站前店今年周年慶節奏提早發動、11/12登場，緊接著京站時...

不能去日本但不能錯過美食 百貨日本展登場

有多久沒去日本了？為了滿足大家「偽出國」的感覺，新光三越台南新天地一年一度的日本商品展即日起展開，今年特別引進不少首次來...

台日最強微縮神組合攜手「微縮人生特展」預售票正式啟售

「微縮人生特展」將於今年12月26日正式在華山1914文創園區東2D盛大展出！繼先前開賣限量五百組「豪大大雞排套票」被各界老饕搶售一空，主辦單位趁勢再推出展期前最便宜票種「預售票$250元」(展覽全票$350元)，11月9日凌晨起udn售票網準時開賣！期間內購買預售票還有機會抽到鄭鴻展老師《書中自有黃金屋》新作品。

只有1天！PABLO「起司塔買1送1」、迷你塔買6送6

為慶祝雙11到來，來自日本的半熟起司塔「PABLO」，限時推出「大塔買1送1」、「迷你塔買6送6」的限量優惠。另外在日本...

udn買東西雙11 全站送11%購物金 大牌瘋搶111元起

雙11購物節來了！年度電商最大促銷戰，各大電商拚場端牛肉，紛紛推出最猛優惠吸引消費者。深受台灣消費者信任的udn買東西購物中心 至11月15日「11.11燃爆全球購」，上萬件商品下殺111元起，不限金額與名額，下單就送11%購物金！更加碼11月10日(二)指定時間、11日(三)全天，透過LINE購物，全站還可享LINE POINTS 11%回饋！

「在你面前我可以放心大笑」 KIMIKO披白紗浪漫出嫁

知名舞蹈藝術家KIMIKO (林睿君)的婚禮今天在百年歷史古蹟「屏東教會」盛大舉行，稍早釋出現場照片，身穿白紗的她和老公...

卡地亞也出嬰兒用品美洲豹毛毯！ 這些生活小物太可愛了

穿戴在身上的服裝和配件，是彰顯品味的一種方式；事實上，日常生活所使用的，都必然凸顯一個人的品味。法國頂級精品品牌卡地亞（...

統一獅封王優惠獨缺小七？ 業者再回應：敬請期待！

統一7-ELEVEN獅再度拿下中職總冠軍，統一集團旗下品牌推出封王優惠，包含藥妝通路康是美、統一時代百貨台北店與高雄店、...

居家必備這座鐘太帥！ HUBLOT把MECA-10十日鍊放大了

瑞士頂級製表品牌宇舶（HUBLOT）向來擅長融合大膽創新的想法與精湛的製表工藝。2016年，品牌推出動力儲存長效達10日...

熱門新聞

今日開搶！饗饗、旭集、饗食天堂「2人同行1人免費」

統一7-ELEVEN獅奪2020中職總冠軍 本周五起限時3天優惠

統一獅封王優惠獨缺小七？ 業者回應：其實規模更勝以往

非雙鋼印、一般色醫療口罩 價格崩盤

電動機車年增率大退52% 立委批錯誤補助搞出一堆燃油車

口罩雙鋼印造成價格崩盤 特殊色維持但大多非國家隊

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。